عبدالكريم العبدالله

أغلقت وزارة الصحة مركز التطعيم بمنطقة الصباح الطبية بعد تطعيم ٢٨ ألف شخص وهو اجمالي اللقاحات التي قدمها مركز تطعيم الطب الاسلامي من خلال عيادة المسافر منذ افتتاحها قبل ٣ اشهر.

جاء ذلك في كلمة لرئيس عيادة المسافر د.حمد الانصاري على هامش تكريم الفريق الصحي العامل ، برعاية وحضور مدير منطقة الصباح الطبيه التخصصيه د احمد الشطي.

وبين ان المركز ركز في البدايه على تطعيم الفريق الصحي من العاملين بالمنطقة الصحية، ثم تم استحداث عيادة المسافر للتسهيل على الطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج.

بدوره، نقل مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.احمد الشطي تحيات وتقدير الوزير ووكيل الوزارة ، شاكرا بدوره الحضور، ونوه بالجهد الاستثنائي الذي بذلوه في تناغم بالفريق شمل قطاعات : الصحة العامة، الاطباء ، الصيادله، التمريض ، وتقنية المعلومات ، والاسناد من افراد الاطراف الصناعيه والعلاج الطبية بالاضافه الى الاداريين من داخل الوزارة ، ووزارة الداخلية و متطوعي الدفاع المدني والاعلاميين بصورة عامة.

واشاد د.الشطي بجهود وزارة الصحة التى استنفرت في معركه كرونا المستجد في جوانب اصبحت تدرس بالمراكز العلمية، يدعمها الحقائق والارقام ، وتسارعت فيها الاحداث والتحديات، وتفاءل دون تهوين او تهويل بقرب حسم المعركه لصالح صحة وسلامة المجتمع.