مركز الوفرة يبدأ بتقديم الجرعة الثانية لنحو 30 ألفا بدءا من الاثنين المقبل

في إطار جهود الحملة الوطنية للتطعيم، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن بدء مركز الوفرة لتطعيم كورونا في تقديم الجرعة الثانية لنحو 30 ألفا ممن حصلوا على الجرعة الأولى في المركز ذاته، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر وحتى الخميس الموافق 8 من الشهر الجاري.

وأوضح السند أن مواعيد العمل المخصصة لاستقبال المراجعين في المركز تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الـ 7 مساء.

إلى ذلك أعلن السند عن استقبال مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف كل الراغبين بتلقي الجرعة الثانية، وذلك لمن فاتتهم المواعيد المقررة لهم مسبقا، حيث بات بإمكانهم مراجعة المركز للحصول على الجرعة الثانية سواء من منصة لقاح فايزر أو منصة لقاح أكسفورد في أي وقت ضمن مواعيد عمل المركز.

وثمن الدكتور السند في الختام جهود القائمين على حملة التطعيم، وتعاون المواطنين والمقيمين الكرام، وكافة وزارات ومؤسسات الدولة، والجهود التطوعية والجهود المخلصة الأخرى.