أصدرت وزارة الشؤون قرارا رقم (84/أ) لسنة 2021م بإشهار جمعية منار الهدى الخيرية.

وتضمن القرار

مادة 1

تشهر جمعية منار الهدى الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ور به.

ملخص النظام الأساسي

ويتضمن «ملخص النظام الأساسي لجمعية منار الهدى الخيرية» أن وزارة الشؤون قامت بتسجيل جمعية منار الهدى الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف غرس الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد والمجتمع وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتفعيل المعرفة وتنمية المجتمعات المحتاجة في بلاد المسلمين وغيرها في الإطار النهضوي الشامل بالتربية والتوعية الدينية والعناية بتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وكفالة الدعاة والمعلمين والمحفظين وتوظيف المعرفة العلمية والعملية في تحسين الواقع الاجتماعي وتطويره وتقديم الخدمات الإغاثية والتعليمية والصحية لكل الدول والأقليات الإسلامية بعيدا عن التدخل في أنظمة الحكم أو سياسات الدول وبالتنسيق مع القنوات الرسمية وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للدول الفقيرة والمحتاجة وذلك عن طريق نخبة من الأطباء الكويتيين ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت وإقامة المشاريع الخيرية من بناء المساجد وحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات في الدول الفقيرة والمحتاجة والمساهمة في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والزلازل والمحن التي تتعرض لها المناطق الإسلامية المنكوبة وكفالة الأيتام وتقديم العون المباشر لأسرهم وأسر الأرامل ورعايتهم وتأهيلهم ماديا واجتماعيا وثقافيا في حدود الكفالة والعناية بالتنمية البشرية والإنتاجية للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والحروب والمجاعات وإغاثتهم وتقديم العون لهم في العمل على تنمية المجتمع المدني وتمكينه من الاعتماد على الذات والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية التطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والاستفادة من برامجها في اكتساب خبرات ومهارات جديدة وتدريب العاملين فيها على أعمال الإغاثة لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها والنهضة بالأفراد والمجتمعات على حد سواء على أن تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات الصلة.

والمؤسسون هم:

٭ د. محمد فهد علي المطيري

٭ د. صالح ذياب وصل الله المطيري

٭ د. أيمن عبدالكريم أحمد الشريدة

٭ د. ذياب فرج سالم المري

٭ د. خالد فلاح سابج العازمي

٭ د. فيصل عيد طريخم شريدة

٭ عبدالله حنيتم عبدالله العازمي

٭ متعب منيع المطيري

٭ أحمد سليمان علي المحيطيب

٭ صالح مفلح سعد الهبيدة

٭ علي عبدالرحمن فارس المطيري

٭ بدر جلوي هليل العتيبي

٭ عادل رشيد زهيان الشلاحي

٭ يوسف سهو حمدان المطيري

٭ احمد عابر غثا الهدية

٭ طلال محمد عبدالله الفهد

٭ خالد مجعد فارع المطيري

٭ علي حسن سيد حسين الموسوي

٭ محمد عبدالله فلاح السحيب

٭ غانم بندر زهيان الشلاحي

٭ محمد باتل حسن الرشيدي

٭ ناجي حسن عبدالمانع العجمي

٭ احمد مسعد هلال المطيري

٭ ساير سعد قطيم الحربي

٭ عبدالرحمن فيصل فهد المنير

٭ سعد سعد مسعود الاحمد

٭ فواز محمد راشد المطيري

٭ عبدالله عامر محمد العجمي

٭ عبدالله أحمد نصار الحريتي

٭ عبدالله طالع خالد المطيري

٭ محمد مرزوق دغيم الرشيدي

٭ عبدالله هزاع صالح العتيبي

٭ منصور بدر منصور المطيري

٭ خالد عوض غازي العتيبي

٭ مبارك مناحي فهد نما العازمي

٭ حمود مرزوق دغيم الرشيدي

٭ تركي محمد تركي المطيري

٭ عبدالرحمن خالد عبدالله الصيلي

٭ عيسى مشعل عبيد المطيري

٭ عمر مثيب محمد العتيبي

٭ مشاري صالح فهد الحربي

٭ محمد فلاح بتال المطيري

٭ مشعل شارع حجاج المطيري

٭ نادر شليويح محماس العتيبي

٭ فهد الحميدي صالح الشلاحي

٭ منيرة عبدالله عبدالمحسن

٭ ريم عايض عيد العتيبي

٭ عفاف عبدالله صنهات الحربي

٭ سارة فرج مطلق المرجي

٭ جنان بدر علي الحمادي

٭ سمير صالح مصلح الشلاحي

٭ حمد متعب منيع مرزوق المطيري

٭ مها شملان فلاح فهد الرشيدي

٭ سعد هزاع صالح عماش العتيبي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكونا من (7) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.