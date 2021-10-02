ناشد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر قائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية والابتعاد عن أي سلوكيات خاطئة من شأنها عرقلة حركة السير في بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اليوم، مشددا على ضرورة التعاون مع رجال المرور لتوفير بيئة مدرسية سليمة لأبنائنا الطلبة، وحل أزمة الازدحام من دون أي معوقات.

وأضاف المطر في تصريح صحافي، أن الإحصائيات تشير إلى وقوع العديد من الحوادث لطلبة المدارس خصوصا في أماكن انتظار الحافلات أو السيارات الخاصة المدرسية وأمام المدارس، نظرا لترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم، وكذلك تهور بعض سائقي الحافلات والمركبات الأخرى عدم التزامهم بقواعد السير والمرور، داعيا حافلات نقل الطلاب على الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات عناصر المرور والقيادة بحذر.

وطالب أولياء الأمور عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية والتوقف بعيدا عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية، كما دعا قائدي المركبات العامة والخاصة والحافلات المدرسية إلى ضرورة اتباع قوانين وإرشادات المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب، وعدم الوقوف بصورة عشوائية بالقرب من المدارس، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة اتباع سائقي الحافلات ومركبات نقل الطلبة إرشادات السلامة اللازمة والمتمثلة في التأكد من إغلاق باب المركبة بإحكام قبل تحركها، وتجنب السرعة الزائدة خصوصا في الطرق القريبة أو المحيطة بالمدارس، إلى جانب عدم فتح أبواب المركبة إلا بعد التوقف التام، إضافة إلى تنظيم عمليتي صعود ونزول الطلاب.