ليلى الشافعي

بالتزامن مع بدء عودة الطلبة إلى المدارس نفذت الهيئة العامة لشؤون القصر برنامجا متكاملا للمساعدات تحت شعار «رعايتنا ترافق خطاكم على الدوام» لمن تنطبق عليهم ضوابط المساعدات من ريع الأثلاث الخيرية الموجهة وصاياها لعموم الخيرات.

وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد عبداللطيف البرجس في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الهيئة تضع قضية تعليم القصر والمشمولين بالرعاية في مقدمة أولوياتها لما لها من أهمية في تنمية وتهيئة النشء لخوض غمار الحياة العملية ومواجهة التحديات وتحقيق النجاح العلمي والعملي.

وأضاف ان الهيئة سبق ان كثفت من برامج دعم الأنشطة التعليمية وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده البلاد والمؤسسات التعليمية من إجراءات احترازية لمواجهة ڤيروس كورونا، حيث سبق ان نظمت بحضور عدد من مسؤوليها قبل أسابيع، في مقر الهيئة الرئيسي وفروعها الخارجية فعالية العودة إلى المدارس تحت شعار «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم» للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بمشاركة عدد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية المتعارف عليها.

كما قدمت الهيئة للمشاركين مجموعات من الهدايا التي شملت اللوازم المدرسية ومواد التعقيم والوقاية وغيرها، وذلك إلى جانب تقديمها للمساعدات النقدية للأسر والحالات التي تنطبق عليها الشروط.

كما قدمت الهيئة خدمات توعوية متخصصة للقصر والمشمولين بالرعاية ممن يعانون من صعوبات التعلم من خلال فريق متخصص، وذلك لتوجيه الأسر وتزويدهم بإصدارات توعوية وإرشادية بشان آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.

كما واصلت الهيئة تنفيذ مشاريع المساعدات الدراسية «الحقيبة المدرسية»، والمساعدات الدورية، ومبادرة تمكين أبنائنا القصر عن بعد عبر توفير أجهزة حاسب آلي للأسر التي تنطبق عليها شروط وضوابط المساعدات، هذا إلى جانب «مشروع معكم بتعلمكم عن بعد» لتوفير كل المستلزمات المدرسية لكل قاصر.