دور مهم لهيئة القضاء العسكري في تحقيق العدالة والحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية



قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بجولة تفقدية أمس شملت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وهيئة القضاء العسكري ومراقبة المطبعة التابعة لهندسة المنشآت العسكرية.



ونقل الشيخ حمد جابر العلي خلال هذه الجولة تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء لمنتسبي وزارة الدفاع على جهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل والدؤوب في خدمة الوطن والعمل على حمايته وحفظ أمنه واستقراره.



واستهل جولته بزيارة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار وعدد من قيادات الهيئة، واستمع الى شرح مفصل عن قانون الخدمة الوطنية العسكرية، والخطوات والإجراءات القانونية المتبعة في عملية التسجيل والاعتماد والاستدعاء للمكلفين بالخدمة، بالإضافة إلى طبيعة ونوعية البرامج التعليمية والتدريبية التي يتم اعتمادها في مراحل إعدادهم وتأهيلهم.



وأثنى في كلمة له على الجهود التي تقوم بها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها، والمتمثلة في العمل على تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب الكويتي، والإسهام في بناء شخصيتهم العسكرية، وتطوير قدراته ومهاراته الذاتية، وتعزيز هويته الثقافية، وغرس مفاهيم الضبط والربط والنظام والتعاون في نفسه، لخدمة وطنه والعمل لما فيه خيره ورفعته وازدهاره.



بعد ذلك قام الشيخ حمد جابر العلي بزيارة لهيئة القضاء العسكري وكان في استقباله لدى وصوله رئيس هيئة القضاء العسكري العميد حقوقي مبارك الخرينج وعدد من قيادات الهيئة، واستمع الى إيجاز مفصل شمل بيان آلية العمل والإجراءات المعمولة بها في الهيئة، ودورها في تحقيق الانضباط والقضاء على المخالفات والفصل في مختلف المسائل القانونية.



وعبر عن سعادته بزيارة هيئة القضاء العسكري، لما تشكله من أهمية ومكانة لدى عموم قطاعات الجيش، مشيدا بالروح المعنوية العالية وبالجهود المميزة وبالجاهزية التي يتمتع بها منتسبوها، فهم على العهد في حمل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أهمية دورها لضمان تحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية، ورعاية مصالحها ومنتسبيها، في إطار بيئة قانونية مستقلة ونزيهة، ومن خلال الكفاءة والمهنية التي تتمتع بها كوادرها المؤهلة والمتخصصة.



وأعرب عن اعتزازه وتقديره بجهود منتسبي هيئة القضاء العسكري، وحرصهم على تحقيق أقصى درجات الالتزام بالأنظمة والقوانين والواجبات المعتمدة لعموم وحدات الجيش، مضيفا ان الدور القانوني لا يقل أهمية عن الدور التنفيذي، في كل الوزارات والمؤسسات بمختلف اختصاصاتها.



بعد ذلك انتقل إلى زيارة مراقبة المطبعة التابعة لهندسة المنشآت العسكرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم ومراقب المطبعة جيهان الشيخ وعدد من مسؤولي مراقبة المطبعة، مؤكدا أن زيارته تأتي استكمالا لزيارته السابقة، للوقوف على ما تم إنجازه من مهام، وما تم تحقيقه من أهداف، معربا عن تقديره واعتزازه بالجهود المميزة وللعمل المتواصل والدؤوب الذي يبذله أبناء الوطن من العاملين في مراقبة المطبعة، وسعيهم الدائم والحثيث لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تعترض آلية العمل والإنجاز، وهو ما يعكس في حقيقته حجم القدرات والإمكانات والكفاءة التي يتمتعون بها، والتي تسهم في تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة.



هيئة الخدمة الوطنية العسكرية



هيئة القضاء العسكري



مراقبة المطبعة التابعة لهندسة المنشآت العسكرية