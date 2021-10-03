مزايا حصرية وهدايا مجانية وخيارات متنوعة لخدمات الترفيه الإلكتروني



أعلنت شركة زين الكويت عن إطلاقها لحملة «أسلوبك eeZee» التسويقية الجديدة لعملاء الدفع المسبق، والتي تقدم مجموعة من حلول الدفع المسبق الأكثر تميزا وابتكارا في السوق لأكبر عائلة مشتركين في الكويت، لتفتح أمام عملائها آفاقا جديدة كليا في استخداماتهم بما يتماشى مع نمط الحياة الرقمي الحديث، ولتقدم لهم قيمة مضافة وتلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الفريدة من نوعها.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها وبإطلاقها لهذه الحملة الجديدة فهي تتيح لعملاء eeZee حرية تصميم باقتهم بشكل مفصل بناء على احتياجاتهم الفريدة عبر تطبيق زين أو موقع الشركة الإلكتروني بكل سهولة وانسيابية، مع فرصة الحصول على مميزات مضاعفة حتى 3 أضعاف شهريا وترحيل المزايا غير المستخدمة للشهر التالي، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من خدمات الترفيه الرقمية، وغيرها الكثير من الخيارات والمزايا.



وبينت زين أنه بإمكان عملاء الدفع المسبق eeZee الدخول على تطبيقها للهواتف الذكية أو موقعها الإلكتروني والاختيار من مجموعة واسعة من الخيارات لتصميم باقتهم من الصفر بناء على أولوياتهم واحتياجاتهم والميزانية التي يفضلونها، بحيث يمكنهم وبكل سهولة اختيار سعة الإنترنت التي تناسب احتياجهم، وعدد الدقائق من خطوط زين إلى زين، وعدد الدقائق المحلية، وعدد الدقائق الدولية، وخيارات الاستخدامات غير المحدودة لوسائل التواصل الاجتماعي وWhatsApp وYouTube وغيرها.



وفور تحديد العميل للخيارات التي تناسبه، فسيظهر له إجمالي مبلغ الباقة الشهرية النهائي، بحيث بإمكانه إضافة أو تعديل الاختيارات حسب ما يراه مناسبا، وفور تفعيل العميل للباقة التي قام بتصميمها، ستكون فعالة لمدة 30 يوما من تاريخ التفعيل، وسيتم تجديدها تلقائيا بعد انتهاء المدة، مع العلم بأن الحد الأدنى لقيمة الباقة هو 5 دنانير.



وفي حال التزم العميل بالتجديد التلقائي في الوقت المحدد (أي وجود رصيد كاف للتجديد بعد انتهاء فترة الـ 30 يوما)، فسيحصل العميل على ضعف المميزات التي قام باختيارها في الشهر القادم (كالدقائق وسعة الإنترنت وغيرها) وبالسعر الأصلي نفسه، وفي حال استمر بالالتزام في التجديد التلقائي مرة أخرى، فسيستمر بالحصول على 3 أضعاف المميزات التي اختارها في الأشهر التالية وبالسعر الأصلي نفسه ما دام ملتزما بالتجديد في الوقت المحدد، هذا بالإضافة إلى ترحيل أي دقائق أو سعات إنترنت غير مستخدمة إلى الشهر المقبل لتتم إضافتها فوق المميزات المضاعفة ومن غير أي تكلفة إضافية.



وفور تفعيل العميل للباقة التي قام بتصميمها، فسيكون بإمكانه تجهيز باقة مختلفة بمميزات مختلفة للشهر المقبل في أي وقت خلال فترة تفعيل الباقة الحالية عبر اختياره لميزة «تحديد الباقة القادمة»، والتي وفرتها زين في حال كانت للعميل أنماط استخدام تختلف من وقت لآخر، ما يتيح له عامل السهولة والراحة لضمان عدم إعادة التجديد التلقائي بنفس المميزات التي قد لا يحتاج إليها في المستقبل.



ويمكن للعملاء الجدد الراغبين في الانضمام إلى عائلة eeZee طلب خط دفع مسبق جديد مع شريحة SIM عبر متجر زين أونلاين (zos.kw.zain.com)، بحيث سيتم توصيل الشريحة إليهم أينما كانوا والحصول على إنترنت بسعة 200 غيغابايت و60 دقيقة محلية و60 دقيقة دولية، بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة على شبكة زين (المكالمات بين خطوط زين) مقابل 6 دنانير فقط، ويتم إعادة تجديد الباقة تلقائيا بشكل شهري بالسعر نفسه.



أما عملاء eeZee الحاليين، فإن زين تتيح لهم فرصة الاستمتاع بعدد من الهدايا المجانية الرائعة عند تحميلهم لتطبيق زين للأجهزة الذكية على نظامي iOS وAndroid، والتي تشمل رصيد مجاني أو إنترنت مجاني أو إحدى المزايا الرائعة الأخرى من غير أي تكلفة.

ومع الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى الترفيهي في الآونة الأخيرة، فقد حرصت زين على تقديم مجموعة متنوعة من اختيارات الترفيه الرقمي لعملائها بالتعاون مع أكبر مقدمي وصناع المحتوى الترفيهي، وذلك لتعطيهم فرصة الاستمتاع ببرامجهم المفضلة أينما كانوا، حيث بإمكان عملاء eeZee الآن الاشتراك في خدمة OSN مقابل 3 دنانير شهريا فقط والحصول على إنترنت بسعة 100 غيغابايت مجانا لاستخدامها لمشاهدة محتوى OSN، بحيث كل ما على العميل فعله للاشتراك هو الدخول على تطبيق زين وتفعيل الخدمة أو إرسال كلمة OSN إلى الرقم 999 والحصول على بيانات الدخول التي تؤهله للدخول على تطبيق OSN وبدء الاستمتاع بالأفلام والمسلسلات المفضلة لديه فورا.



كما تقدم زين لعملائها فرصة الاستمتاع بخدمة «أنغامي» عن طريق الحصول على اشتراك لمدة شهرين مجانا في الخدمة، بحيث يمكنهم استخدام إحدى الشهرين وإهداء الشهر الآخر لأحد أصدقائهم أو أقربائهم، ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض عن طريق إرسال الرمز SUB ANG3 إلى الرقم 94010.