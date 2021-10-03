أعلن مدير إدارة المساعدات في جمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي أن عدد الأسر التي استفادت من مشروع «أبشروا بالخير» في تسديد ايجار السكن بلغ حتى الآن 2781 أسرة متعففة داخل الكويت، وذلك منذ بداية المشروع في عام 2017.



وتقدم الخالدي بالشكر الى أصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الذي ساهموا بالتبرع في حملات «أبشروا بالخير»، وبشرهم بالأجر والمثوبة من عند الله تعالى، كما نقل لهم دعاء الأسر التي تمت مساعدتها.



وأضاف الخالدي في تصريح صحافي: نرى بأعيننا سعادة عائل الأسرة عندما يتم رفع عبء الإيجار من كاهله، خاصة أن بعض الأسر التي نقدم لها المساعدة تعولها امرأة، وأخرى عائلها مريض ولا يستطيع العمل.

وهذه الأسر كانت تعاني كل شهر في توفير إيجار المسكن، وبعضها تراكمت عليه إيجارات متأخرة.



وحول آلية تقديم المساعدات، قال: نستقبل طلبات المساعدة التي تقدم لنا من الأسر المتعففة من خلال رابط مخصص لذلك، ونحرص على استيفاء المستندات والأرواق الثبوتية للتأكد من حاجة الأسرة إلى المساعدة.

ثم نقوم بفحص هذه الطلبات بدقة، وتقديم المساعدة للأسر المستحقة، وتكون عبارة عن شيك باسم مالك العقار الذي تسكن به الأسرة.