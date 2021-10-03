أصدرت وزارة الشؤون قرارا رقم (84/أ) لسنة 2021م بإشهار جمعية منار الهدى الخيرية.



وتضمن القرارتشهر جمعية منار الهدى الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



ويعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ور به.



ويتضمن «ملخص النظام الأساسي لجمعية منار الهدى الخيرية» أن وزارة الشؤون قامت بتسجيل جمعية منار الهدى الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف غرس الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد والمجتمع وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.