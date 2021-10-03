دارين العلي



يعرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي اليوم الاحد استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم رؤية كويت جديدة وخطط التنمية.



وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» من المتوقع ان تشمل الاستراتيجية الجديدة التوجه بالكامل نحو الرقمية بما يخدم الحكومة الالكترونية في جميع التعاملات، كذلك خطط انتاج الطاقة وترشيد الاستهلاك واعادة هيكلة الوزارة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.



من جانب آخر، أصدر الوزير د. مشعان العتيبي قرارا وزاريا يحمل الرقم 287 لسنة 2021 يتضمن ترقية بالاختيار لبعض موظفي الوزارة ‏ممن تنطبق عليهم شروط ‏مجلس الخدمة المدنية واستنادا إلى الدرجات الشاغرة المتوافرة ‏من قبل وزارة المالية في ميزانية الوزارة للسنة الحالية.



من جانب اخر توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان يتم تسكين المناصب القيادية الشاغرة في الوزارة قريبا، لافتة الى ان هناك موافقة مبدئية على تعيين وكيلين مساعدين من اصل 5 مناصب شاغرة من بينها منصب وكيل الوزارة.



وقالت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد تسكين ‏عدد من الشواغر في مختلف المناصب الإدارية سواء مدراء إدارات أو رؤساء أقسام.



الى ذلك أعلنت الوزارة عن تدشين مشروع تركيب العدادات الذكية، يوم الثلاثاء 5 الجاري في تمام ساعه ١٠:٣٠ صباحا