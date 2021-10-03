استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى البلاد جو ميونغ تشول يرافقه المستشار شوكانغ، حيث بحثا سبل دعم التعاون الإعلامي والثقافي بين جريدة «الأنباء» والسفارة.



وخلال اللقاء توجه سفير كوريا الشمالية بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متمنيا لسموه الصحة والعافية والعمر المديد ولشعب الكويت الصديق لكوريا الشمالية مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.



كما استذكر السفير مآثر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي أكد أن العالم سيظل يذكره قائدا للإنسانية، وكوريا شاهدة على ذلك.



وأعرب السفير الكوري الشمالي عن تقديره لسياسة الكويت الخارجية التي تنتهجها باستمرار بعيدا عن التقلبات وبكل توازن، انطلاقا من المبادئ الأساسية مثل احترام سيادة الدول وحل المشاكل عبر الحوار والسعي للصداقة والسلام.



كما أعرب عن تقديره للجهود الجبارة التي بذلتها الكويت في مكافحة جائحة كورونا، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال.



وقال السفير جو ميونغ تشول إن هذا العام يصادف مرور 10 سنوات على تولي القائد كيم جونغ أون الحكم الذي حقق الكثير من المشاريع والنجاحات، أهمها تحويل حزب العمل الكوري الحاكم لخدمة مصلحة الشعب بالكامل، إضافة إلى الدفاع عن البلاد وتطوير اقتصادها عبر مواردها الذاتية.



وحول مبادرة كوريا الجنوبية على هامش الاجتماع الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعا فيها رئيسها إلى وثيقة انهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، قال السفير: «نحن مع الأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية والمهم ان نرى ممارسة مرئية فعلية والابتعاد عن المعايير المزدوجة والتخلي عن السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية هو أهم شيء نطلبه من الولايات المتحدة وحلفائها».



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.