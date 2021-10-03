برعاية البنك الأهلي الكويتي، أطلقت مؤسسة لوياك مبادرة لمساعدة أطفال الأسر المتعففة وهي المبادرة الثانية من نوعها التي تطلقها لوياك خلال شهر، حيث تم توزيع 70 حقيبة مدرسية على 70 طفلا، وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس، وقد شارك في هذه المبادرة 10 من متطوعي لوياك والبنك الأهلي الكويتي، حيث قاموا بتوزيع الحقائب على 21 أسرة في عدد من مناطق الكويت.



من جانبها، أوضحت فتوح الدلالي - عضو مجلس إدارة لوياك، أن شراكة لوياك مع البنك الأهلي الكويتي مستمرة منذ 5 سنوات، حيث رعى البنك في الأعوام الـ 4 الماضية مبادرة لوياك للتبرع بالدم «بلد درايف»، ونظرا للظروف التي نشهدها حاليا جراء جائحة كورونا والتي اقتضت منع الفعاليات والتجمعات التي تؤدي إلى الاختلاط بين الناس، تمت إقامة المبادرة الإنسانية «الحقيبة المدرسية» بهدف إدخال الفرحة والبهجة على الأطفال وعلى الأسر المتعففة بعودة المدارس والحياة الطبيعية.



وبهذه المناسبة، قال فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا دعم مبادرة «العودة إلى المدارس» بالتعاون مع «لوياك» انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع وإيماننا بضرورة التعليم والاهتمام بأبنائنا الطلاب.



وتابع: إن التعليم مسؤولية الجميع، وتتطلب جهدا جماعيا ومشاركة من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع ككل.