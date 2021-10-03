أسامة دياب



تقدم سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.



وقال جورج في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام فعاليات المعرض الفني «لمحات من الهند الخالدة» لجويس سيبي، والمهرجان الثقافي الهندي - الكويتي والذي تميز بالعروض الرائعة لفنانين هنود موهوبين مثلوا تتويجا لـ 11 يوما من الرحلة الخالدة:



بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية الهند، أتقدم بأحر التهاني لصاحب السمو الأمير في الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم، ولقد نجحت الكويت تحت رعاية وقيادة حكيمة لصاحب السمو في التغلب على تحديات «كورونا» وهي تسير بثبات على طريق التقدم، وفي هذه المعركة ضد الوباء العالمي، وقفت الهند والكويت معا مثل الأصدقاء التقليديين وخرجوا بشكل جماعي أقوى من الأزمة، وإنني على ثقة من أن الكويت الصديقة، في ظل قيادة صاحب السمو الحكيمة ستستمر في الارتقاء إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار.



وأضاف: تشترك الهند والكويت في علاقة تاريخية وطيدة ترتكز على الروابط الشعبية المتزايدة باستمرار، كما ان روابط الصداقة الثنائية بيننا تسير في مسار تصاعدي ثابت يتميز بتبادلات نشطة حديثة على أعلى المستويات تضفي ديناميكية جديدة على هذه الشراكة القديمة.



وفي سياق آخر، احتفلت السفارة الهندية لدى البلاد صباح امس بالذكرى السنوية لميلاد المهاتما غاندي، والد أمة الهند وبهذه المناسبة قال جورج: خلال العام الماضي وعلى الرغم من التحديات العديدة لوباء «كورونا» كنا جميعا نحتفل بالهند في الكويت كجزء من الاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وأيضا الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند، ونظمنا معا العديد من الفعاليات، واحتفلنا معا بكل ما هو هندي في الكويت، وفي كل هذه الاحتفالات كان هناك خيط مشترك نفخر به جميعا كان ذلك والدنا المهاتما غاندي ولا يكتمل أي حدث في مجتمعنا دون الاحتفال بحياة ورسائل المهاتما غاندي فهو شخص يفخر به كل هندي، حيث تستمر كلماته الأبدية «حياتي هي رسالتي» في إلهام المليارات، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدين، إنه محترم ومحبوب عبر القارات لمساهمته الإنسانية، كان من أولئك الذين تحدثوا كما كان يعتقد، كانت أقواله أفعالا وغيرت حياة عدد لا يحصى من الأفراد ومازالت تغير.



وزاد: لقد كان هذا مبدأ إرشاديا لكل واحد منا في الكويت خلال أزمة «كورونا» هذه عندما صادفنا بانتظام العديد ممن يحتاجون إلى الدعم والتوجيه، وما شهدناه هنا في الكويت خلال الجائحة كان حملة غير مسبوقة عندما تعاونت الجالية الهندية مع السفارة لتجاوز الحواجز الدينية والإقليمية واللغوية والعمل معا لمساعدة إخوانهم المحتاجين.



وأشار جورج إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه الذكرى: لقد كان يوم الكراهية والانقسام والصراع، وحان الوقت للدخول في حقبة جديدة من السلام والثقة والتسامح، في هذا اليوم الدولي للاعنف - عيد ميلاد غاندي - دعونا نستمع إلى رسالته من أجل السلام، ونلتزم ببناء مستقبل أفضل للجميع.