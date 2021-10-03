ليلى الشافعي



أطلقت المبرة الإسلامية الخيرية حملة لتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية للطلبة المحتاجين والتي تأتي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وقال رئيس مجلس إدارة المبرة منصور اللوغاني: يأتي هذا المشروع في إطار استمرار جهود المبرة الإسلامية الخيرية الداعمة لطلبة العلم المحتاجين من خلال مشروعاتها الخيرية المتنوعة والتي تهدف إلى كفالة الطلبة وسداد المصروفات الدراسية، فهذا المشروع يوفر المستلزمات والأدوات الدراسية لهم، مشيرا إلى أن المبرة ترعى أكثر من 500 طالب.



وأضاف: تسعى المبرة الإسلامية الخيرية إلى إدخال السرور على مئات الأسر المتعففة والطلاب المحتاجين بعملها الخيري المتمثل في «خيرنا بديرتنا» والتي تحمله كشعار، وما رأينا إلا القبول من الجمهور والترحيب بمثل تلك الأعمال الخيرية السخية التي جبل عليها أهل الكويت على هذه الأرض الطيبة.



ودعا اللوغاني أهل الخير في كويت العطاء إلى التفاعل مع مشروع توفير المستلزمات الدراسية والتبرع له ليكونوا خير عون للأسر المتعففة التي تنتظر عطاء أهل المعروف، حيث يمكنهم التبرع للمشروع على موقع المبرة على الإنترنت khairkw.org.



وختم اللوغاني بتوجيه الشكر إلى المحسنين الكرام داعمي المبرة ومشروعاتها داخل الكويت سواء مشاريع خدمة القرآن الكريم أو رعاية الأسر المتعففة وإضفاء السعادة على قلوبهم، مستذكرا الشعار الذي أنتم سبب فيه يا أهل الخير «أسعد الناس من أسعد الناس»، راجيا من الله العلي القدير التوفيق والسداد والقبول.