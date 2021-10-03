عادل الشنان

احتفلت وزارة المواصلات بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للملاحة البحرية «IMO» باليوم العالمي للملاحة البحرية والذي يوافق 30 سبتمبر من كل عام، التزاما من الوزارة بالمعاهدات الدولية وإيمانا منها بالدور الكبير الذي يلعبه البحارة بمختلف المجالات ومنها الاجتهاد والعمل اللائق والتعليم والتدريب والابتكار والصناعة وتعزيز قطاع بحري مرن والمساواة من خلال تعزيز الملاحة كمهنة للجميع.



وتحرص الوزارة بصفتها عضو في منظمة «IMO» منذ نوفمبر 2019 بالتركيز على إبراز عدة جوانب للعاملين في مجال النقل البحري، مع تركيز المنظمة الدولية في هذا العام على الاهتمام بالجوانب الشخصية للعاملين في هذه المهنة وما يتمتع به البحارة من دور رئيسي فيما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين وحماية البيئة ومستقبل الملاحة البحرية ودورهم في استمرار خدمات الشحن البحري من أجل ضمان عمل سلاسل التوريد العالمية.