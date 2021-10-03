عادل الشنان



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء د.مساعد مندني عن إطلاق الجمعية لحملة «عودة المدارس» لأبناء السجناء والتي تهدف إلى مساعدة 500 طالب وطالبة.



وقال مندني في تصريح صحافي إن الحملة تشمل سداد الرسوم والشنطة المدرسية وملابس المدرسة، مبينا أن مساعدة أسر السجناء ليس أمرا جديدا على ما تقوم به الجمعية من أعمال حيث اعتادت الاعتناء بأسر السجناء بشكل كبير وتقدم لهم مساعدات كل ثلاثة أشهر بواقع 50 دينارا لكل فرد في الأسرة، هذا إلى جانب سداد مديونيات ربة الأسرة إن كان عليها حتى لا تتشتت الأسرة وتستطيع أن تقوم بدورها في رعاية الأبناء خلال فترة غياب الأب. وبين مندني أن مساعدة أسر السجناء لا تقتصر فقط على أسر سجناء القضايا المالية ولكنها تشمل جميع أسر السجناء بشكل عام بصرف النظر عن قضاياهم، مشيرا الى تعاون الجمعية خلال الفترة الماضية مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية من خلال تحمل تكاليف تجهيز سجن الإبعاد والمستلزمات الخاصة بالنساء والأطفال إلى جانب توفير الجمعية لكل ما يحتاج إليه السجن المركزي من أغطية ودفايات، كما دأبت على التعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية منذ 20 عاما تقريبا.



وتوجه بالشكر الجزيل للأمانة العامة للأوقاف على دعمها اللامحدود في مساعدة الجمعية في جميع حملاتها وشكر المتبرعين على دعمهم لكل ما تقوم به الجمعية من مساعدات منذ إشهارها، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها، داعيا من يريد المشاركة في أعمال الجمعية التواصل عبر: 94064060 أو 94064061 أو 24834414.