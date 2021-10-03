قالت «نماء الخيرية» في جمعية الإصلاح الاجتماعي إن عدد المستفيدين من مصرف العشيات لهذا العام 103470 مستفيدا، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكين وليد البسام إن المشروع عبارة عن صرف مواد غذائية يتم شراؤها بواسطة البطاقة الممغنطة من خلال أحد الأسواق المركزية التي لها أفرع منتشرة في الكويت، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من مصرف العشيات هي الأسر التي لها ملف لدى «نماء الخيرية».



وأوضح البسام أن الأسر المستفيدة من المشروع هي الأسرة المستفيدة من المساعدات الشهرية، مبينا أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة داخل الكويت في مواجهة أعباء ومسؤوليات الحياة والتخفيف عن كاهلهم من خلال البطاقة الممغنطة على تلك الأسر، مبينا أنها عمدت إلى تقديم المساعدات في شكل البطاقات الممغنطة حتى تحصل كل أسرة على ما تحتاج اليه من المواد الغذائية المتنوعة.



وأضاف البسام ان تقديم المساعدات يتم من خلال قاعدة بيانات لدى «نماء الخيرية» يتم تحديثها باستمرار لإضافة المتعففين والأسر الفقيرة، مبينا أن هذا المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير للارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وسد حاجات الأسر داخليا، في خطوة نحو التوسع إقليميا ودوليا، مؤكدا أن احتضان الكويت لهذه المبادرات يأتي تأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.



وأكد البسام أنه بمثل هذه المشاريع تسعى «نماء الخيرية» من خلالها إلى ترجمة معاني التراحم والتكافل الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي تتحقق عبر تخفيف معاناة المحتاج وإغاثة المنكوب والملهوف والفقير.



وتابع البسام ان «نماء» تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية والخاصة، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون بين المانحين والمنفذين أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج بأفضل الطرق.