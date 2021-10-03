افتتحت «الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير» في الكويت والسلطة المحلية بمحافظة «الحديدة» اليمنية قرية «بسمة أمل» السكنية للنازحين والتي تتكون من 60 وحدة سكنية مع تجهيزاتها ومرافقها الخدمية بمدينة «الخوخة» الساحلية على البحر الأحمر.



من جانبه، أعرب وكيل محافظة «الحديدة» وليد القديمي في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل لليمن بمختلف المشاريع التنموية النوعية مشيدا بتمويل «جمعية تنمية الخيرية» لهذا المشروع النموذجي الذي يساعد عشرات الأسر على الاستقرار وتوفير حياة كريمة.



بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «جمعية تنمية الخيرية» الممولة للمشروع د.ناصر العجمي في تصريح صحافي عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الإنساني وأمله «في أن يكون بسمة ومأوى وحياة لإخواننا الذين سيسكنون فيه».



وأعرب العجمي عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير المتصل من الداعمين والمتبرعين الذين لم يبخلوا بشيء لإنجاح المشروع وإخراجه في أبهى حلة، مثمنا جهود (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع.



وأكد حرص «جمعية تنمية الخيرية» على تبني المشاريع التي تتسم بالاستدامة والعطاء المتواصل وبناء الإنسان والحرص على تمكينه وسعادته بشتى الطرق، مبينا أن هذا العمل الخيري يأتي امتدادا لمسيرة الخير التي تنتهجها الكويت تجاه إخوانها في كل بقاع الدنيا.



من جهته، قال رئيس «مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية» رائد إبراهيم إن القرية تتألف من 60 وحدة سكنية يتكون كل منها من غرفتين وحمام وفناء، موضحا انه تم تزويد كل منها بخزان مياه ومنظومة كهرباء شمسية.



وأضاف ان المشروع شمل ملحقات خدمية مهمة شملت بناء وتجهيز مركز صحي من عيادتين ومختبر وصيدلية ومدرسة من 3 فصول دراسية وغرفتين للإدارة والمدرسين ومخبز مع كامل معداته ومسجد يتسع لـ 260 مصلا مع حفر بئر سطحية لمياه الشرب وتوزيع مواد إيواء ومستلزمات المطابخ للأسر المستفيدة.



وأعرب إبراهيم عن جزيل الشكر والامتنان للكويت و«جمعية تنمية الخيرية» وجميع فاعلي الخير والمتبرعين لتمويل بناء هذه القرية النموذجية المتكاملة التي تهدف الى إيواء وتسكين الأسر النازحة من الأيتام والفقراء ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة في اليمن منذ 7 سنوات.



وتعتبر هذه القرية السكنية هي الثانية التي يتم افتتاحها خلال أقل من أسبوعين بتمويل كويتي إذ كانت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية قد افتتحت في 20 سبتمبر الماضي أولى مراحل «قرية كويت الخير» بمحافظة «مأرب» اليمنية والتي تتكون من 250 وحدة سكنية من إجمالي ألف وحدة ستنفذ على 4 مراحل بقيمة 1.2 مليون دولار.