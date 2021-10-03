قال وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس اليوم السبت ان التعامل مع تداعيات جائحة كورونا أظهر الحاجة الملحة للانتقال السريع نحو التحول الرقمي في جميع نواحي الحياة، مبينا ان الكويت تشجع ابناءها للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تماشيا مع رؤية «كويت 2035».



جاء ذلك في كلمة للوزير الفارس خلال الاجتماع السنوي الـ 18 للطاولة المستديرة لوزراء العلوم والتكنولوجيا ومنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع بعنوان «التحدي العالمي لمرحلة ما بعد كوفيدـ19» عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من وزير الدولة الياباني لسياسة العلوم والتكنولوجيا إينوي شينجي.



وأكد الفارس استعداد الكويت لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الشباب على المشاركة في تفعيل عملية الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي مع الدول الصديقة، مشيرا الى ضرورة البحث في سبل التعاون بين دول الأعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا بشأن التدابير المتخذة ضد «كوفيدـ19».



وأشار إلى سعي الكويت لتهيئة المناخ أمام القطاع الخاص من خلال تحسين قدراته التكنولوجية وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدا بدور «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة» في تمكين ودعم المبادرين الشباب للمساعدة في سرعة التعافي من الآثار التي سببتها الجائحة.



وشدد على أهمية استثمار الابتكار لتفعيل الطاقات البشرية وخلق بيئة تنافسية لتعزيز الاقتصاد المحلي، موضحا ان حكومة الكويت احتفلت اخيرا بإطلاق تطبيق «سهل» الذي يعتبر انطلاقة نوعية حكومية موحدة لتسهيل الإجراءات الرسمية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.



ولفت الى الدور الريادي الذي تقوم به «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» التي تساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، مبينا ان «معهد الكويت للأبحاث العلمية» يسهم من جانبه ايضا في مجال الأبحاث من خلال إجراء البحوث العلمية التطبيقية وتقديم الاستشارات البحثية والعلمية والتكنولوجية.