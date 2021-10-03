مريم بندق



في الوقت الذي ينتظر المواطنون إصدار إذن البناء لمنطقة المطلاع، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أنه تم اعتماد 270 مليون دينار لصرف المواد الإنشائية لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

ورجحت المصادر أن ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في تقرير اللجنة الحكومية التي شكلها المجلس لدراسة التصنيف الائتماني، على ان ينظر المجلس أيضا في الترشيحات المقدمة لاختيار رئيس جهاز مدينة الحرير.



وردا على سؤال حول البت في تجديد إقامات من بلغوا 60 عاما من المقيمين ممن يحملون شهادة أقل من الثانوية العامة، أجابت المصادر: أحاط وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان اللجنة الوزارية الاقتصادية - والذي يعتبر أحد أعضائها - بكل الأسباب التي يراها موضوعية لتخفيض رسوم الـ 2000 دينار لتجديد إقامة هذه الفئة.

واضافت المصادر ان اللجنة تجتمع اليوم لتستكمل الاطلاع على جميع وجهات نظر الجهات المختصة والمعنية ️لحسم التوصية التي سترفعها اللجنة الاقتصادية الوزارية إلي مجلس الوزراء.



هذا، وقد علمت «الأنباء» ان القرار النهائي سيتخذه مجلس الوزراء مباشرة أو ستحال توصية اللجنة الاقتصادية الوزارية الى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة لاستصدار قرار معدل للقرار المعمول به منذ يناير الماضي.