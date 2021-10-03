عبدالعزيز الفضلي

بعد انقطاع دام عام و8 أشهر عاد طلبة المدارس صباح اليوم، الى مقاعد الدراسة وفقاً للاشتراطات الصحية التي اوصت بها السلطات الطبية في البلاد وقامت وزارة التربية بتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، حيث انطلق قطار العام الدراسي بمختلف المراحل التعليمية في اطار الخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة ووزعتها على مجموعتين أ و ب.

وشهد اليوم الاول دوام طلابي متكامل في ظل الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها الوزارة ومناطقها التعليمية اضافة الى اهل الميدان التربوي الذين كانوا كالمعتاد على قدر من المسؤولية .

هذا وسمحت بعض المدارس لمعلمي الجرعة الواحدة بدخول المدرسة بعد ان اعلنت وزارة الصحة السماح للطلبة المتلقين جرعة واحدة بدخول المدرسة دون اخذ مسحة وهو الخبر الذي انفردت به "الأنباء" في عدد 3 سبتمبر الماضي .