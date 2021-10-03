العملية قام بها فريق مختص بالقولون والمستقيم من جهة وفريق آخر مختص بالكبد

بإمكان اكتشاف أمراض القولون عن طريق فحوصات الدم ولذا فقد لا تظهر على المريض أي أعراض

حنان عبد المعبود

أعلن الفريق الطبي بمستشفى مبارك الكبير، عن نجاح عملية مزدوجة لمريض كندي في الأربعينيات من العمر كان يعاني من ورم في القولون بالجهة اليمنى، وكذلك ورم في الكبد .

وقال د.عبدالله الحداد استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم فى مستشفى مبارك الكبير ، إن هذه العملية المزدوجة التي أجريت للمريض تمت باستخدام المنظار الجراحي، مبيناً أن العملية قام بها فريق مختص بالقولون والمستقيم من جهة، وفريق آخر مختص بالكبد من جهة أخرى .

وأضاف أن المريض لم يكن يشتكي من أي أعراض تخص القولون مباشرة ، إلا أنه فجأة شعر بدوار ، أجرى على إثره فحصا تبين من خلاله وجود أنيميا، وكان مستوى الدم لديه 5 ، وبعدها أجرى المريض منظاراً على القولون فوجد ورماً في الجهة اليمنى من القولون.

وأوضح الحداد أن المريض تحول للجراحة ، وأجرى له الفريق الطبي فحوصات كاملة مثل فحوصات الدم ، وكذلك أشعات مقطعية ضرورية للصدر والحوض والبطن ، فاكتشف الفريق على إثر هذه الفحوصات أن المريض يعاني أيضاً ورماً بالكبد بجانب الورم بالقولون ، وورم القولون كان تقريباً شبه مسدود ، ولذلك أجرينا للمريض عملية شبه طارئة.

وأردف أن الفرق الطبية التي تعاونت لإنجاز العملية كانوا متخصصين جداً ، فلدينا فرقة القولون والمستقيم ، وفرقة الكبد والبنكرياس ، وهاتان الفرقتان اجتمعتا معا وقررتا مع طبيب الأورام إزالة هذا الورم للمريض، مشيرا إلى أن الورم تم استئصاله بالكامل عن طريق المنظار الجراحي وعمل التوصيلة، ومن ثم أتى فريق الكبد والبنكرياس وقام باستئصال الجزء الأيسر من الكبد عن طريق المنظار .

وأكد الحداد أن الفريقان حرصا على أن تكون العمليتان متلازمتان مع بعضهما بحيث يؤديان إلى أفضل النتائج للمريض ، بحيث نحصل على الشفاء الكامل للمريض ، موضحاً أن المريض بحالة مستقرة والنبض وضغط الدم مستقران ، ونسبة الدم عادت إلى الاستقرار بعد العملية التي استغرقت نحو 4 ساعات.

وذكر الحداد أن هذه الحالة التي أجريت من الحالات الصعبة نوعا من خلال القدرة على إجراء عمليتين بفريقين بوقت واحد ، وبإجراء استئصال للورم عن طريق المنظار الجراحي وهذا يعتبر إنجازاً لمستشفى مبارك ووزارة الصحة ، وهو العلاج الأمثل للمريض .

وبين الحداد أن أورام القولون تعتبر الأورام الأكثر شيوعاً بالعالم لأنه تقريباً في الفترة الأخيرة أصبح في المركز الثاني بعدما كان سابقاً في المركز الثالث عالمياً ، منوهاً إلى أن المركز الثاني بالكويت يكون على حسب الفئة العمرية ، فالعمر المتوسط بالرجال يعتبر الدرجة الأولى .

وأشار الحداد إلى أن أمراض القولون بإمكاننا أن نكتشفها عن طريق فحوصات الدم ، وهذه الصورة تعطينا دلالة عن أمراض معينة ، وهذا ما يدفعنا إلى عمل اللازم لاكتشاف الورم من عدمه ، وننصح باجراء منظار القولون لمن عندهم اعرض القولون او العمر اكثر من ٤٥ عاما.

وبين أن أعراض القولون العادية هي ألم في البطن ، وتغير في الإخراج ، وانتفاخات ، وتغير في لون البراز وحجمه ، ونزول الوزن ، ونقص في الشهية، أما أمراض الجهة اليمنى من القولون لا تعطيك أعراضاً كثيرة، ولكن تعطيك أعراضا أخرى مثل نقص الدم والخمول .