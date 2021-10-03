وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي، سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، استفسر فيه عن موعد إعادة افتتاح مستوصف الرميثية في قطعة 3 والذي يخدم 12 قطعة سكنية في المنطقة.

وذكر الطريجي انه وبسبب ظروف الجائحة فإن وزارة الصحة استغلت هذا المستوصف كمركز ومحجر لعلاج المصابين بمرض كوفيد19، لافتا إلى ان المواطنين تفهموا هذه الخطوة في حينها وكانوا ومازالوا خير عون في سبيل تحقيق المصلحة العامة ، إلا انه وبعد انخفاض معدلات الإصابات بمرض كوفيد19 وعودة الحياة لوضعها الطبيعي، فإن الحاجة انتفت لاستغلال هذا المستوصف لمصابي كورونا.

وأشار الطريجي إلى ان الرميثية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، ومن حقهم علينا توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية المناسبة ، وهو ما يتطلب سرعة افتتاح مستوصف المنطقة ليعاود تقديم خدماته للمواطنين.