دارين العلي

أعلن وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي، عن الأهداف الاستراتيجية لخطة الوزارة 2020 حتى 2030 أولها تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه.

وأعلن عن تنفيذ مشاريع جديدة بطاقة 5 الآف ميغاواط بزيادة بنسبة 45% من الطاقة الحالية وانشاء محطات تحلية بزيادة 350 مليون غالون يوميا بزيادة 50 % من الطاقة الحالية واقامة مشاريع الطاقات المتجددة لانتاج 20% من استخدامات البلاد بحلول 2030.

وفي حين بين أن تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي سيكون بحلول 2022 ، تحدث عن الزام جميع المباني بدءا من مدينة المطلاع بتطبيق العزل الحراري.

وقال إن تعديل التعرفة لن يشمل القطاع السكني بل القطاعات الاخرى.

وأضاف إن عجلة العمل على المشاريع المحطات الانتاج الكهربائية بدأت ولكن في حال تأخرت مشاريع الوزارة لأكثر من ذلك سنشهد ازمة كهربائية بحلول 2025 لذلك يجب الدفع لاستعجال تنفيذ هذه المشاريع.