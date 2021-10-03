عبدالكريم أحمد

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان اليوم، قرارا بتكليف 13 قاضياً للعمل في إدارات التنفيذ المختلفة في محافظات البلاد، على أن يعمل به بدءاً من اليوم 3 أكتوبر 2021 ويعمّم على جميع أقسام الإدارة ومحاكم الأسرة للعمل بموجبه.

وكلف القرار، وكيل المحكمة الكلية القاضي بشار الحسون، بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة العاصمة، ووكيل المحكمة الكلية القاضي عبدالعزيز العتيبي، بالعمل رئيساً لإدارة التنفيذ في محافظة حولي، ووكيل المحكمة الكلية خالد علي محمد، بالعمل رئيساً لإدارة التنفيذ في محافظة الأحمدي، والقاضي عبدالعزيز الرفاعي، بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة الفروانية، والقاضي عبد الله بارون، بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة الجهراء، والقاضي يوسف المقهوي، بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة مبارك الكبير.

كما كلف القاضي عبدالرحمن البعيجان بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة العاصمة، والقاضي فوزان العنجري، بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة العاصمة، والقاضي أسعد العمر بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة حولي، كما يكلف العمر للعمل بالإضافة إلى عمله رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة العاصمة لحين عودة البعيجان من إجازته.

وكلف القاضي جراح رفاعي الديحاني بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الأحمدي، والقاضي عبد العزيز عباس الخياط بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الفروانية، والقاضي فيصل دهيم الرشيدي بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة مبارك الكبير، والقاضي سالم بدر الزايد بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الجهراء.























