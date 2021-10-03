تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بتسمية شارع صنعاء في ضاحية عبدالله السالم باسم المغفور له عبدالعزيز محمد الشايع.

وجاء في الاقتراح الذي قدمه النواب بدر الحميدي، أسامة المناور، د. بدر الملا، د. حسن جوهر، ومبارك العرو انه نظرا للإسهامات التي قدمها المغفور له بإذن الله تعالى العم عبدالعزيز محمد الشايع أحد رجالات الكويت المخلصين ممن عملوا في بناء الاقتصاد الكويتي و يعد رائداً من رواد العمل التجاري الناجح و احد رجالات الرعيل الأول الذين ساهموا في بناء الكويت.



وقد عمل المغفور له عضوا في المجلس البلدي وتم اختياره عضوا في اللجنة الفنية، كما عمل وزيرا للكهرباء والماء في ديسمبر 1964 1965، وقد لعب دورا مهما وبارزا في تطوير وتحسين الهيكل الإداري والمالي للوزارة ،

كما ساهم في إنشاء «الخطوط الكويتية» و«البترول الوطنية» و«الكيماويات» و«المطاحن» ومؤسسات مالية وسياحية و يعد المغفور له من رواد العمل الخيري في البلاد حيث شارك في تأسيس جمعية «الهلال الأحمر» لتصل عطاءات الخير الكويتية إلى المحتاجين في العالم وعمل مع مجموعة من التجار على إنشاء بنك الكويت الوطني لتسهيل الحركة الاقتصادية بالبلاد.





لذا فاننا نتقدم بالاقتراح برغبة بتسمية شارع صنعاء في ضاحية عبدالله السالم باسم المغفور له عبدالعزيز محمد الشايع "