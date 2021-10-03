أجرى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وتهاني سموهما بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، مشيدين سموهما بما شهدته هذه الانتخابات من أجواء ديمقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة جسد خلالها الشعب القطري الشقيق روح الوطنية خدمة لمصلحة وطنه سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن خالص شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة والشعبين الشقيقين راجيا لسموهما دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.