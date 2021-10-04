حصلت شركة الداو للمشاريع البيئية ش.م.ك مقفلة وهي من الشركات الرائدة في مجال الهندسة البيئية والاستدامة والطاقة المتجددة وإعادة التدوير في المنطقة على جائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام المقدمة من معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية بالتعاون مع برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية وذلك في محور ترشيد الطاقة والمياه - فئة شركات القطاع الخاص عن «مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة الاستخدام».



حيث إن المشروع اشتمل على جميع العناصر الفنية من التصميم الهندسي والتوريد والتركيب والتشغيل والتدريب والذي تضمن أحدث التقنيات في معالجة المياه التي عادت بالنفع المباشر على العميل بزيادة نسبة المياه المستردة من محطة المعالجة وبتخفيض التكاليف الصناعية لديه حيث كان يؤدي استهلاك المصنع كميات كبيرة من المياه إلى ارتفاع التكلفة ارتفاعا كبيرا.



من أهم الإنجازات على الصعيد الفني استخدام تقنيات جديدة في معالجة وفصل الشوائب لزيادة نسبة استرداد المياه إلى أعلى النسب الممكنة في مثل هذه المشاريع عالميا والتي وصلت إلى نسبة 93% بما يعود بالنفع الاقتصادي ويخفف من أثر العملية الصناعية على البيئة المحيطة وجودة الحياة في المناطق السكنية المجاورة.