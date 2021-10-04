تعقد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الجمعية العمومية العادية المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 في تمام الساعة 6:00 من مساء غد الثلاثاء الموافق 5/10/2021 بمنطقة الزهراء- قطعة 8- شارع 829- منزل 13، بالتنسيق مع وزارة الشؤون.



وسيناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية البنود الآتية: عرض التقرير الإداري لعام 2020، وعرض التقرير المالي لعام 2020، والاطلاع على الميزانية التقديرية لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وانتخاب عضو لمجلس الإدارة لخلو مقعد رئيس مجلس الإدارة.



وتنص المادة رقم 24 من النظام الأساسي للجمعية يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور 10 أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة.