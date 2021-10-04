احتفت مجلة الكويت بالذكرى الأولى على تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد منصب ولاية العهد في البلاد، وذلك في عددها الجديد لشهر أكتوبر الجاري، مسلطة الضوء على عطاءات سموه في مختلف الميادين والمجالات.

وقدم العدد ملفا خاصا لمواكبة الذكرى العطرة، والذي جاء بتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.



احتوى الملف على عدة موضوعات بينها «رجل العزم والحزم وحسن الاختيار، مشعل الأحمد.. المواطن المخلص، سمو الشيخ مشعل الأحمد.. قراءة في المشهد السياسي الأمني».



وتضمن العدد أيضا مواضيع ومقالات متنوعة مثل قصيدة «وطن غالي ولا يشبه أحد» (مقروءة ومسموعة)، الاستكشاف النفطي في الكويت، متحف بيت العثمان، الشعار الرسمي للكويت، أبراج الكويت وبرج التحرير، منطقة المرقاب».