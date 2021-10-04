ليلى الشافعي



أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) عن استمرار أنشطة وبرامج مشروع تيسير القراءات القرآنية والذي تقيمه بالتعاون مع إدارة الدراسات الإسلامية والمسجد الكبير بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وقال نائب المدير العام أحمد الفارسي: مشروع التيسير لتعليم القراءات القرآنية من المشروعات النوعية التي تقيمها جمعية حفاظ خدمة لكتاب الله الكريم بالتعاون مع إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك لتخريج قراء متقنين لحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر.



وأضاف الفارسي: بحمد الله تقدم للالتحاق بالمشروع 113 طالبا، حيث تم إجراء مقابلات لـ 65 طالبا، وقد أسفرت المقابلات عن قبول 32 طالبا منهم، ومن إنجازات المشروع خلال ستة أشهر ختم 3 طلاب القرآن الكريم كاملا ختمة أصحاب الصلة، بالإضافة إلى اختبار 11 طالبا في نصف القرآن، مبينا ان أنشطة وبرامج المشروع تقام في المسجد الكبير حيث تمت إقامة دورة شرح أصحاب الصلة، وعمل مذكرتين تحويان الأصول والفرش لقراءات أصحاب الصلة وأصحاب التوسط، بالإضافة إلى إعداد نماذج وأسئلة تدريبية للطلاب تمثلت في 158 سؤالا لقالون و172 سؤالا لأبي جعفر، و178 لابن كثير.



وأشار إلى استمرار إقامة التدريبية في حفظ أصول الشاطبية ضمن برامج المشروع، والتي انطلقت في 3 يوليو الماضي وتستمر حتى 27 نوفمبر، موجها الشكر إلى إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي وإدارة مسجد الدولة الكبير وكل داعمي مشروع التيسير للقراءات القرآنية، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت واحة أمن ودوحة قرآن، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال صدقات وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء من خلال التبرع على موقعها hofath.org.