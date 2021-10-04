رحب وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس برئيس وأعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، مباركا لهم ثقة القيادة السياسية في تكليفهم بوضع حجر الأساس للانطلاق نحو تأسيس جامعة جديدة في تاريخ الكويت، ونقل لهم تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته أن تكون جامعة عبدالله السالم صرحا علميا يرفع شأن الكويت في القطاع التعليمي والبحثي.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بعد الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس التأسيسي برئاسة د.موضي الحمود وعضوية كل من:



د.علي المطيري، ود.فواز العنزي، ود.عادل الحسينان، ود.مشاري الناهض، ود.خولة الجناعي، ود.ديمة الوقيان، ود.أحمد الحنيان، ود.عبدالحميد علي.



وأوضح الفارس في تصريح صحافي أن المشروع يعد لحظة تاريخية في مسيرة التعليم العالي بالكويت، فجامعة عبدالله السالم صرح واعد يحتاج إلى تضافر الجهود خاصة مع وجود أعضاء من أصحاب الخبرة والاختصاص المكلفين والذين يقع على عاتقهم مسؤولية وضع الرؤية وخارطة الطريق، ومتطلبات التأسيس لهذه الجامعة لكي تأخذ مسارها الصحيح، وتكون باكورة منهاج تعليمي عاليا ومرموقا ذات تخصصات متسقة مع أهداف الدولة التنموية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي لما له من أهمية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، وجاء مرسوم الجامعة ليكون جنبا إلى جنب مع الشقيقة الكبرى جامعة الكويت لتلعب دورها كشريك استراتيجي في صناعة التعليم العالي، ومنبرا إنسانيا لبناء الفكر الخلاق ونقل العلم والمعرفة، وإعداد الطاقات البشرية المؤهلة، للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة وتطوير المجتمع، وإثراء متطلبات سوق العمل من المخرجات العلمية الفكرية والإبداعية، بما يتلاءم مع الخطة التنموية وبرنامج العمل الحكومي بشأن الجانب التعليمي ومواكبة مؤشرات الجودة الأكاديمية، تماشيا مع «رؤية 2035» في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.



من جانبها، تقدمت رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود نيابة عنها وعن أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولسمو رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير التعليم العالي على الثقة الغالية لتكليفهم لوضع حجر الأساس لجامعة عبدالله السالم، كما تقدمت بالشكر لجامعة الكويت لتسخيرها الإمكانات أمام المجلس، للانطلاق بكل سلاسة نحو تحقيق الهدف المنشود في إرساء قواعد جامعة عبدالله السالم، مشيدة بأعضاء المجلس التأسيسي، مؤكدة أن المجلس يضم كوكبة متنوعة من أصحاب الاختصاص في عدة مجالات علمية وعملية ما سيلقي بظلاله على تحديد مسار جامعة عبدالله السالم، وفتح آفاق جديدة أمام أبنائنا الطلبة لتطوير رأس المال البشري ومواكبة التحديات.



بدوره، قال الأمين العام للمجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان إن المجلس استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع على مرسوم تشكيل المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم رقم 128 لسنة 2021، كما اطلع على قانون مجلس الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، وعلى اختصاصات المجلس التأسيسي في ظل قانون مجلس الجامعات الحكومية، كما استعرض المجلس بعض ملامح «رؤية 2035» المتعلقة بالجانب التعليمي، وناقش المجلس النماذج المتميزة للجامعات في المنطقة والعالم.