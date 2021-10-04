عبدالعزيز الفضلي

باشرت مجموعة "ب" من طلبة المدارس بمراحلها المختلفة صباح اليوم، عامهم الدراسي الجديد بعدما سبقهم زملائهم من المجموعة "أ" في الدوام يوم أمس الأحد، حيث سارت الامور وفق الاشتراطات الصحية التي اوصت بها السلطات الطبية في البلاد، وقامت وزارة التربية بتنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والتي وفرت المستلزمات المطلوبة للطلبة من تعقيمات وكمامات واجهزة حرارية لفحص الطلبة عند الباب وقبل دخولهم الفصل .

هذا وقد واصلت القيادات التربوية منذ الصباح الباكر جولاتها التفقدية على المدارس للاطمئنان على سير العمل فيها .