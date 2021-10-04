أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، عبر من خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، خلال الاتصال تحيات صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو نائب الأمير وولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، للأشقاء في سلطنة عمان، وتوجيهاتهم الكريمة بتسخير كافة إمكانيات الجيش الكويتي، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة إلى أهلنا وإخواننا في السلطنة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية الراسخة، ووحدة الدم، والمصير المشترك، الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعياً المولى تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء ومكروه.