تعقد جمعية الرحمة العالمية برنامجًا تدريبيًا للعاملين مع الأيتام والأرامل بالتنسيق مع اتحاد رعاية الأيتام في تركيا خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى العاشر من نوفمبر 2021م عبر برنامج (ZOOM)، لعدد خمسة وعشرين متدربًا من خمس عشرة دولة من مناطق العمل التي تعمل بها.

وفي هذا الإطار أشار د. تركي الحميدي رئيس قطاع التعليم في الرحمة العالمية إلى أن انعقاد هذا البرنامج يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اعترافًا بدورهم الأساسي كركيزة للعملية التعليميّة، وللنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس، ويحتفل به كل عام في الخامس من شهر أكتوبر.

وبين الحميدي أن الرحمة العالمية عقدت اتفاقية تعاون مشترك مع اتحاد رعاية الأيتام في تركيا والتي تعمل في قطاع العمل الإنساني والخيري ومختصة في برامج ومشاريع التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملين في المنظمات الإنسانية ولا سيما العاملين مع الأطفال وبخاصة الأيتام منهم، لافتًا إلى أن الغرض من الاتفاقية هو التعاون والتنسيق في تنفيذ الأنشطة والبرامج المتعلقة بالأيتام وصقل مهارات العاملين معهم.

وأوضح الحميدي أن محاور البرنامج التدريبي يتضمن آليات التعامل مع الأيتام ومعرفة خصائص مرحلة الطفولة المبكرة وتغيرات المرحلة العمرية لليافعين والشباب، كما تشمل المهارات والمبادئ الأساسية في توجيه سلوك الأيتام وكيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن أزمة الفقد من جوانبها النفسية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية وأثر ذلك على حياة الأيتام وأسرهم، ودور المساندة الاجتماعية لهم وطرق حمايتهم من جميع أشكال الإهمال وسوء المعاملة، ومهارات الإرشاد الفردي والجماعي للأيتام وأسرهم.

وأكد الحميدي أن الرحمة العالمية تسعى دائمًا إلى تطوير وصقل المعلمين والعاملين في حقل مؤسساتها التعليمية بما يسهم في أداء رسالتها في بناء الإنسان وتحسين حياته تحقيقًا للتنمية المستدامة من خلال الأنشطة الخيرية والشراكات والمبادرات التنموية والإغاثية لا سيما التعليمية منها.