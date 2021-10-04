عبدالعزيز الفضلي

بمناسبة بدء العام الدراسي قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بجولات على المدارس لمتابعة الطلبة وكذلك الامراض المتعلقة بالغذاء والوزن .

وقالت الناطق الرسمي باسم الهيئة، د،وجد العثمان، لـ"الأنباء"، انه تم اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية الطلبة لمتابعة اوزانهم خاصة بعد توقف عن مقاعد الدراسة استمر تقريباً عام و8 أشهر، مشيرةً الى انه سيتم اجراء فحوصات للطلبة للحد من مشاكل الوزن .

وذكرت بأنه اكثر من نصف طلبة المدارس يعانون من زيادة في الوزن او السمنة، لافتة الى ان الهيئة وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية حددت لائحة بالوجبات الغذائية التي ستباع في المقصف وكذلك التي يحضرها الطالب من المنزل .

واضافت بأن هناك مفتشين من الهيئة سيقومون بالتفتيش على المقاصف من ناحية التزامهم بالاشتراطات الصحية والاغذية المسموح في بيعها بالمقصف، منوهةً بانه في حال وجود مخالفة لهذه التعليمات سيتم رفع كتاب لوزارة التربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه المخالفين .

واوضحت العثمان بانه ستكون هناك محاضرات ونشرات توعوية للطلبة واولياء الامور والمعلمين تتعلق في التغذية وكيفية المحافظة على الغذاء المناسب لابنائنا الطلبة حفاظاً على صحتهم .