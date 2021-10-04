عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل التعليم العام اسامة السلطان نشرة تم تعميمها على المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني اشار خلالها الى اسناد مهام ادارية مساعدة الى الهيئات التعليمية من تخصصات المواد العملية داخل المدرسية، وقال السلطان في نشرته التي تلقت "الأنباء"، نسخة منها" بناء على القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2021) الصادر بتاريخ 2021/9/6 بشأن عودة المتعلمين إلى المدارس، ونظرا لوجود مهام إدارية مساعده خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة فيتم إسنادها إلى الهيئات التعليمية من تخصصات " المواد العملية» ومن أهمها :

1 الإشراف العام والإشراف على الأجنحة داخل المدرسة.

2 الإشراف على حركة المتعلمين بداية من استقبالهم في بداية اليوم الدراسي، وخلال الفرص والفترات الزمنية بين الحصص والمناوبات حتى نهاية اليوم الدراسي.

3 ما يكلف به من اعمال من قبل الإدارة المدرسية بما يصب في مصلحة العمل.

4 عدم تكليف الهيئات التعليمية للمواد الأساسية باي من المهام المشار إليها أعلاه.

5 التنسيق من قبل إدارة كل مدرسة مع أقسام المواد العملية لتوزيع المهام بما يحقق العدالة والمساواة .

وعليه يرجي عمل اللازم نحو تعميم المهام المشار إليها على السادة الأفاضل مديري ومديرات مدارس مختلف المراحل التعليمية على ان ياخذ الأمرصفة الأهمية والاستعجال.