عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، عن انتهاء فرق العمل بالقطاع الإداري من عمليات البحث والمراجعة والتدقيق لبيانات المستحقين للأعمال الممتازة عن العام الدراسي 2020 - 2021 لفئات المعلمين والعاملين بالمعاهد والمدارس ورياض الأطفال.

وأكدت بوعركي في تصريح صحافي، أن القطاع الإداري قام بإرسال أسماء جميع المستحقين إلى القطاع المالي لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية منذ تاريخ 2021/8/23 بداية بمنطقة حولي التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة، وتوالت بعد ذلك مخاطبة القطاع المالي بالمستحقين وفق ورود الكشوف المنطبق عليها شروط المراجعة والتدقيق من المناطق التعليمية.

وذكرت بوعركي أن عدد المستحقين من العاملين بالمدارس والمعاهد ورياض الأطفال لمكافأة الأعمال الممتازة بلغ 92066 معلمًا وإداريًا ، فيما بلغ عدد غير المستحقين 25372 موظفًا.

وأكدت بوعركي أن الموقع الإلكتروني للاستفسار وتقديم التظلمات سيبدأ بالعمل فور بدء القطاع المالي بصرف المستحقات المالية ولمدة ستين يوماً، معربة عن شكرها لتعاون كافة القطاعات لإنجاز هذا العمل في وقت قياسي.