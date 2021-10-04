أسامة أبو السعود

اصدر وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي 76 قرارا لشاغلي الوظائف الاشرافية مستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم وذلك تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة . حيث انتهت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة بالموافقة على شغل الوظائف الإشرافية لـ 10 مديري إدارات و15 مراقبا و19 رئيس قسم وذلك بعد تطبيق شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2006/25 المعدل بقرار 2015/30 .

وأضاف الشرقاوي: تم الانتهاء من تثبيت 32 مراقبا في الوظائف الإشرافية المنتدبين إليها وأن الوزارة ستقوم بالانتهاء من شغل كافة الوظائف الاشرافية الشاغرة بقطاعات وإدارات الوزارة . كما حث وكيل الوزارة شاغلي الوظائف ببذل المزيد من الجهد للقيام بأعباء هذه الوظائف مع تمنياته للجميع بالتوفيق .