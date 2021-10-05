وزعت جمعية بصائر الخيرية 17500 سلة غذائية تقريبا منذ شهر أبريل الماضي بمجموع 3511 أسرة مستفيدة داخل الكويت بواقع 13104 أفراد، ولايزال المشروع قائما والتوزيع مستمرا.

وتحتوي السلة على المكونات الغذائية التموينية الأساسية للأسرة بما يعينها في توفير الأساسيات والوجبات اليومية، وتقوم الجمعية بتوزيع السلال الغذائية بشكل دوري عن طريق المتطوعين، ووفق اشتراطات صحية وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وتتقدم الجمعية بالشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الذين أسهموا في التبرع لحملات المشروع، كما تنقل لهم دعاء الأسر التي تمت مساعدتها.