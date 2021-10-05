تسجيل 211 مخالفة تفتيش و286 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل وإيقاف 1841 ملفاً مؤقتاً

تطوير آلية لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين المسجلين على ملفاتهم

اللجنة المشتركة أجرت 392 جولة تفتيشية وأغلقت 135 محلاً وسجلت 5549 مخالفة متنوعة

مخاطبة المقاولين المنتهية عقودهم بضرورة تصفيتها والتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات



بشرى شعبان



كشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد المراد ان الإدارة وعبر مشاركتها في فريق الطوارئ خلال جائحة «كورونا» تابعت 107 إضرابات عمالية وقامت بإيقاف 1841 ملفا مؤقتا، كما تابعت أوضاع 108 نزيلات في مركز الإيواء حتى مغادرتهم، وإجلاء 764 بالتنسيق المباشر مع الشركات وفريق الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال المراد في لقاء خاص مع «الأنباء» انه تم اتخاذ عدة إجراءات قانونية منها تسجيل 211 مخالفة تفتيش و286 مخالفة للمادة 10 من قانون العمل، وإيقاف 74 ملفا بشكل دائم، كما تلقت الإدارة عبر الخط المباشر 1841 طلبا لتغيير الرموز الخاصة بفريق الطوارئ، ونسقت مع الجهات الحكومية لمعالجة العقود المنتهية وتم تخفيض عدد عمالة العقود الحكومية المنتهية من 159326 عاملا منذ عام 2020 الى 31688 في أكتوبر الجاري منهم عمالة مسجلة على عقود منتهية حديثا وجار تصفيتها وفق الجدول، مشيرا إلى وجود نظام آلي لوقف ملفات المخالفين دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية الروتينية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود تقديم نبذة عن إدارة تفتيش العمل؟



٭ تختص إدارة تفتيش العمل بوضع خطة تشمل الجدول الزمني وإجراءات التفتيش على المنشآت الصناعـيــة والتجاريــة والقطاع النفطي والعقود الحكومية وغيرها للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، وتطبيق تشريعات ومواد قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها فيما يتعلق بتفتيش العمل وتنظيم أعمال التفتيش وتوزيعها بين المفتشين والوحدات التابعة للإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن أصحاب الأعمال الذين تقيد ضدهم مخالفات لقانون العمل.



كيف تقيمون عمل الإدارة خلال جائحة «كورونا»؟



٭ بالرغم من الآثار السلبية للجائحة على مختلف الجهات إلا ان تطوير إدارة تفتيش العمل لم يتوقف، وبالرغم من الحظر الكلي والجزئي وتخفيض نسب دوام الموظفين، فالإدارة لم تتوان في القيام بمهامها وكانت إنجازاتها متميزة، حيث شاركت في فرق الطوارئ التابعة لقطاع حماية القوى العاملة.



كما أفرزت «كورونا» آثارا سلبية على العمالة واتضح جليا عدد المخالفين مما استوجب دراسة أسباب هذه الآثار وعلى ذلك قامت الإدارة بمراجعة العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل وآليه متابعة تطبيقها للوصول لأفضل النتائج.



وجار العمل على مراجعة الإجراءات بدءا بالقرارات الصادرة بشأن التفتيش على أصحاب العمل لرفع التوصيات إلى الإدارة العليا في الهيئة ومقترحات التعديل التي تواكب التغير الكبير في سوق العمل، وتزامنا مع ذلك جار إعداد دليل لإجراءات إدارة تفتيش العمل، كما تم النظر في آلية عمل الفرق التابعة للإدارة ومعالجة تعددها وتشابه أعمالها ودمجها بالوحدات التنظيمية بالإضافة للتنسيق مع الجهات المشاركة فيها.



إنجازات عديدة



ماذا حققت الإدارة من إنجازات الفترة الماضية؟



٭ من أهم إنجازات إدارة تفتيش العمل تنفيذ قرار مجلس الوزراء 1067 لسنة 2020 بشأن تسجيل العقود الحكومية لدى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، حيث كان لها الأثر الكبير في خفض أعداد العمالة المسجلة على العقود والمشاريع الحكومية المنتهية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة التي بادرت بمخاطبة المقاولين المنتهية عقودهم بضرورة العمل على تصفيتها بالإضافة للتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات لطلب شهادة تصدرها الهيئة لأصحاب العمل الملتزمين بتصفية عقودهم، حيث تم تخفيض عدد العمالة من 159326 عاملا في عام 2020 الى 31688 خلال أكتوبر الجاري منهم عمالة مسجلة على عقود منتهية حديثا وجار تصفيتها.



كما بدأت الإدارة حملة جديدة على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بتصفية العمالة المسجلة على العقود الحكومية وإعطائهم إخطار بتلافي المخالفة وفقا للمادة 10 من قانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاعين الأهلي والنفطي التي تنص على انه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».



اللجنة المشتركة



الجنة المشتركة برئاسة موظفي إدارة التفتيش، كان لها دور كبير خلال الأزمة كيف ترون ذلك؟



٭ كان لفرق التفتيش وتحديدا اللجنة المشتركة الأثر البالغ في ضبط المخالفين أثناء أزمة «كورونا» وكان من نتائجها ضبط ومتابعة العمالة السائبة وأصحاب العمل المخالفين للقانون بتشغيل عمالة في أماكن غير مرخصة أو تشغيل عمالة لم تأذن الهيئة العامة للقوى العاملة بعملها، وأسفرت تلك الجهود عن القيام بـ 392 جولة تفتيشية، و246 تفتيش متابعة، وإغلاق 135 محلا، وتحرير 143 إخطارا بتلافي المخالفة، وتسجيل 5549 مخالفة عمالية، منها 3570 عمالة قطاع أهلي، و1937 عمالة منزلية، و21 التحاق بعائل، و21 بدون إثبات.



ماذا عن الإجراءات الجديدة التي قامت الإدارة بتطبيقها؟



٭ من أهم الآليات الجديدة تفعيل المخالفة المباشرة لمخالفي مواد القانون 8 و10 و35 و57 و133 و134 بالإضافة الى تفعيل الإجراءات التي تكفل سرعة إحالة الملفات لجهات التحقيق ومراجعة الوقف وفق الأسباب القانونية وتحديد الإجراءات التي سيتم وقفها في ملف صاحب العمل بما يتناسب مع حجم المخالفة مع مراعاة عدم تعارض وقف إدارة تفتيش العمل مع الموقوفات في الإدارات الأخرى، فمثلا تم الاكتفاء بوقف إدارة العقود الحكومية للعقود المنتهية مع عدم الإخلال بتنفيذ اختصاص الإدارة بمخالفة غير الملتزمين منهم.



أما بشأن الوقف في إدارة تفتيش العمل وتنظيمه فتم التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية ومركز نظم المعلومات حيث سيتم إلغاء رموز الوقف مع تحديد أسباب الوقف المختلفة، فقد تم تصميمه للاستفادة من النظم الآلية في وقف ملفات المخالفين آليا دون الحاجة للمرور بالإجراءات الروتينية والورقية، وأي مخالفة لقانون العمل أو القرارات المنفذة له ستكون سببا لوقف ملف صاحب العمل مع التركيز على مخالفات جوهرية ومؤثرة بالإضافة لمرات تكرار المخالفات ومن هذه الأسباب:



إن الملف موقوف وقف دائم لعدم مزاولة النشاط، أو وجود ترخيص أو أكثر مسجل على الملف، وجود ترخيص أو أكثر مسجل على ملف مغلق، مخالفة احدى مواد قانون العمل أو القرارات المنفذة له، مخالفة المادة 10 فقرة 2 من قانون رقم 6 لعام 2010 (صاحب العمل المسجل عليه العامل)، مخالفة المادة 136 قانون رقم 6 لعام 2010 (عامل يعمل بغير مراكز محددة) مخالفة المادة 10 فقرة 1 من قانون رقم 6 لعام 2010 (صاحب العمل يشغل عمالة غير مؤذون لها من قبل الهيئة بالعمل لدية)، عدم تحديد موقف صاحب العمل من نقص العمالة، أو تصفية العمالة المسجلة على الملف، تكرار إغلاق المنشأة بناء على المادة 52 من القرار 27 لسنة 2021 عدم الوفاء بأجور العمالة، عامل مخالف يعمل لدى الغير أو بغير مركز عمل محدد، وعدم التعاون مع مفتشي الهيئة، وإلغاء الترخيص في جهة الإصدار ووجود عمالة مسجلة على الملف.



ونتمنى من أصحاب العمل الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له مع ضرورة تحديث بيانات الملفات الخاصة بمنشآتهم وعناوينها بالإضافة إلى إلغاء العمالة المسجلة على ملفاتهم في حال توقفهم عن العمل لكي لا يتم إيقاف ملفاتهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.



آليات جديدة



هل من خطة لتطوير آلية العمل؟



٭ نعمل حاليا على صدور شهادة الرواتب آليا، ومن أهم أهداف الإدارة خلال المرحلة المقبلة التقليل من الإجراءات التي تتطلب مراجعة صاحب العمل أو من ينوب عنه وذلك بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات، وأيضا تطوير آلية لمتابعة التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين المسجلين على ملفاتهم، حيث قامت الإدارة بتطوير الآليات المتبعة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم وضع التشريع الملزم لأصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم دون الحاجة لمراجعة صاحب العمل ودون إصدار شهادة التزام بتحويل الأجور، والربط الآلي مع إدارات العمل بالهيئة لتمكين الملتزمين من استكمال إجراءاتهم الخاصة بالعمالة، مع وقف آلي لغير الملتزمين، وأيضا إصدار الشهادة لأصحاب العمل المتعاقدين مع الجهات الحكومية في حال طلبها منهم مع العمل على الربط مع الجهات الحكومية للاطلاع على مدى التزام أصحاب العمل المتعاقدين مع تلك الجهات دون الحاجة للرجوع للهيئة لإصدار شهادة الالتزام بتحويل الأجور، وذلك في المرحلة الثانية من تطوير النظام الخاص بإدارة تفتيش العمل.



ماذا عن الجديد لدى إدارة تفتيش العمل في «القوى العاملة»؟



٭ تقوم الإدارة وفقا للأهداف المرسومة بتطوير عدة جوانب مهمة وهي تفعيل إجراءات إحالة المخالفات ومعاقبة المخالفين من خلال وضع معايير لتحرير المخالفات وتسجيل تقارير التفتيش، ومراجعة الإجراءات وسرعة إحالة ملفات المخالفين لجهات التحقيق، بالإضافة لتنظيم آلية حفظ الملفات بعد أن تم جردها جميعا بجهود موظفي الإدارة.



ومن هذه الأهداف أيضا تطوير النظام الآلي الخاص بالإدارة، فهناك تنسيق وتعاون مستمر مع إدارة مركز نظم المعلمات لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالتفتيش على بلاغ التغيب لتحسينها وسرعة إنجازها حفاظا على حقوق صاحب العمل والعامل، بالإضافة لتطوير إجراءات التفتيش الدوري لضبط سوق العمل من خلال التوعية ورصد المخالفات، وتوفـيــر الاحتيـــاجـات التدريبية للعاملين من الإداريين أو المفتشين على جميع المستويات الوظيفية وفق المهام المسنودة إليهم مما يكفل تطبيق فعال للإجراءات.