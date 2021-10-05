ربيعان: المشروع يقدم الرعاية الأولية لـ 28113 مريضاً من مخيم الزعتري و52314 من «الأزرق»



عبدالله الراكان



وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صباح أمس اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 1.9 مليون دولار أميركي للإسهام في دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن.



وقال المدير العام للصندوق مروان الغانم في تصريح صحافي على هامش التوقيع إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأضاف الغانم ان مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين سيستفيد منه نحو 84447 شخصا، ومن المتوقع تنفيذ جميع أعمال المشروع في غضون عامين.



بدورها، قالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في الكويت نسرين ربيعان إن الاتفاقية تهدف لتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية والخدمات الصحية للاجئين السوريين بالأردن.



وأضافت ربيعان أن المشروع يشمل بشكل أساسي تقديم الرعاية الصحية الأولية لحوالي 28113 مريضا من مخيم الزعتري و52314 مريضا من مخيم الأزرق فضلا عن متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المخيمين.



وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم للمفوضية السامية في عام 2016 منحة قدرها 3 ملايين دولار للإسهام في دعم خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، كما قدم الصندوق منحتين الأولى بقيمة 10 ملايين دولار والثانية بقيمة 2.6 مليون في عامي 2018 و2020 للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في شمال العراق.