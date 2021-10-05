قال ديوان المحاسبة أمس إنه تعامل مع 1472 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة بين 1 أبريل و30 سبتمبر الماضي بقيمة 1.75 مليار دينار أي نحو 5.8 مليارات دولار أميركي.

وأوضحت عضوة فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في الديوان أنفال البقصمي في بيان صحافي أن الموصوعات الإيرادية مثلت نحو 6% من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة وبقيمة 105 ملايين دينار أي نحو 348 مليون دولار لنحو 124 موضوعا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأضافت البقصمي أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة تقدر بأربعة ملايين دينار



(13 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 50 مليون دينار (165 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بانخفاض نسبته 92%، مبينة ان الديوان اصدر رأيه بعدم الموافقة على 43 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 88 مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح أو التعاقد بالأمر المباشر.

وذكرت أن الديوان قام برد أوراق 443 موضوعا خلال الفترة المشار إليها من العام المالي الحالي تمثل 30% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاته بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.