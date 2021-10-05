أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الكويتية الانسانية أحمد الصراف عن بدء انطلاق حملة خيرنا في كويتنا لدعم محتاجي غسيل الكلى بالكويت.



وأشار الى انه انه تمت مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ الحملة وقد وافقت الوزارة بمنح الجمعية ترخيص رقم (خ39/ت ج د2(2021).

واكد مدير عام الجمعية خالد بن سبت اهمية دعم هذه الحملة التي تستهدف ما يقارب من الف حالة غسيل للكلى في مختلف مستشفيات الكويت من المرضى المعسرين من المواطنين والمقيمين.

وناشد بن سبت اهل الكويت وكل من يقيم على ارضها ضرورة دعم هذا المشروع الإنساني الذي يرفع عن المرضى المعسرين معاناة توفير الرسوم المرتفعة لعملية غسيل الكلى والتي تعتبر بمثابة حياة او موت لمن يعاني من الفشل الكلوي.



واضاف بن سبت ان التبرع بأي مبلغ حتما سيساهم في علاج مرضى غسيل الكلى والتخفيف من معاناتهم.



واشار بن سبت الى انه يتم استقبال المتبرعين من خلال الاتصال بالجمعية او عن طريق الكي نت بموقع الجمعية الالكتروني او عن طريق الاستقطاعات البنكية، علما أن الجمعية لا تستقطع اي نسبة من التبرعات وان كامل مبلغ التبرع يذهب لمن يحتاج اليه في هذا المشروع.