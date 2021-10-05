أشاد مدير دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع علي المسعودي بالدورة الحالية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، لما تشهده من تنظيم وتسهيل تقديم الخدمات للدور المشاركة، خصوصا أننا لانزال تحت آثار جائحة كورونا التي أوقفت جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية في العالم لقرابة عامين.وأكد المسعودي أن إقامة معرض الرياض في ظل هذه الظروف الاستثنائية تعد إنجازا كبيرا يحسب للقائمين عليه، فعلى الرغم من أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع، إلا أننا نجد التزاما كبيرا بالإجراءات الصحية الاحترازية، وهو ما يعكس مدى الإعداد المسبق لإقامة هذا المعرض الذي احتضن عددا كبيرا من دور النشر.وأبدى المسعودي حرص الشيخة د.سعاد الصباح على المشاركة في المعرض، من خلال دار سعاد الصباح للنشر، لما للمملكة من مكانة كبيرة في قلبها، ولما تكنه من محبة خاصة للشعب السعودي الشقيق، إضافة إلى ما يمثله المعرض من ثقل ثقافي من حيث التنوع والمشاركة المتميزة والأعداد الكبيرة لزائريه، وهو ما يعزز دوره في تنشيط الحراك الثقافي.وشكر المسعودي المسؤولين والمثقفين الذين توافدوا على جناح الدار بالمعرض، ووقفوا على منشوراتها، مشيدين بدور د.سعاد الصباح المشهود في نشر الثقافة وتشجيعها الدائم للمبدعين من خلال طباعة إنتاجاتهم وإيصالها إلى أكبر طيف من القراء العرب.