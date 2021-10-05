أكد تربويان كويتيان أن الاحتفال بيوم المعلم العالمي يمثل تقديرا لكل من حمل على عاتقه أمانة الرسالة التربوية فأخلص فيها وأعطى من أجلها الكثير لاسيما خلال ظروف جائحة «كورونا» التي لم تسلم بقعة على وجه الأرض من أضرارها.



واتفقا في تصريحين متفرقين لـ «كونا» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام على أن هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة على المستوى العالمي ليس فقط باعتباره يوما لتكريم المعلمين وإنما لإدراك الدول أن التعليم هو مفتاح التنمية وأساسها وأن دول العالم لن تحقق أهدافها التي تسعى إليها إلا من خلال التعليم.



وقال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي إن احتفال هذا العام بيوم المعلم يأتي بشكل مغاير ويتزامن مع عودة التعليم المباشر في المدارس بعد انقطاع نحو سنة ونصف السنة.



وأضاف الهولي: «آمالنا كبيرة بنجاح خطة العودة وبثقتنا الكاملة بدور حملة مشاعل العلم في مواجهة كل التحديات»، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل جزءا مما يستحقه المعلم من تقدير ورعاية واهتمام ومن تأكيد على دوره ورسالته والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في تربية وتعليم الأجيال وتنشئتهم، مبينا أن هذا الاحتفال يعكس جانبا من تفاعل الكويت بشكل عام وجمعية المعلمين الكويتية بشكل خاص مع توصيات المؤتمر الدولي الخاص بأوضاع المعلمين.



وأشار إلى أن احتفال هذا العام يأتي مغايرا تماما عن الأعوام الماضية إذ يتزامن مع عودة التعليم المباشر في المدارس بعد انقطاع وتوقف دام سنة ونصف السنة تقريبا بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.



وتابع: كان لهذه التداعيات أثرها البالغ على تعطل الخطط التعليمية المعتمدة محليا وعالميا ولجأنا ودول العالم إلى التعليم عن بعد اضطراريا للوصول إلى أقل الأضرار على مستقبل التعليم وأبنائنا الطلبة، ومع ما وصلنا إليه حاليا ودول العالم من تجاوز مقبول لهذه المحنة كان لابد من العودة مجددا إلى ميادين العلم حضوريا وبما يتوافق تماما مع المصلحة الوطنية.



وعن مواقف الجمعية في الدفاع عن قضايا المعلمين والمعلمات، أكد الهولي ان مواقفها ثابتة وموضوعية بهذا الشأن وتعمل على المحافظة على حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم للارتقاء بالخطط والقرارات التعليمية ودعم المسيرة التعليمية.



بدورها، قالت الموجهة العامة لمادة العلوم منى الأنصاري في تصريح مماثل إن الأسباب التي تدفعنا لتقدير المعلمين كثيرة ومنها ما قدموه أثناء جائحة كورونا ولذلك فإن كلمة شكرا لا توفيهم حقهم.



وأضافت الأنصاري: أثبتم جميعا خلال هذه الجائحة أنكم تستحقون التكريم والتقدير بإسهامكم في متابعة العملية التعليمية عن بعد، مبينة أن جائحة كورونا تركت أثرا كبيرا وواضحا على نظام التعليم.



وأوضحت انه على الرغم من الصعوبات فإنكم لم تستسلموا وبذلتم قصارى جهدكم لتعليم طلبتكم في مختلف المراحل عبر استخدام افضل الوسائل والتقنيات التكنولوجية خلال ظروف الجائحة.