لا مساس بميزانية بعثات الطلبة والموظفين والمضي قدماً في صرف المبلغ المعتمد في تقديرات خطة العام المالي 2021 - 2022

صرف مكافآت «أمامية» «الصحة» فور إنجاز المراجعات وتوافر السيولة

مجلس الوزراء يناقش التوجيهات السامية ببدء الحوار الوطني بين السلطتين و يستعرض الأبعاد الدستورية والسياسية وانعكاساتها علي الظروف المحلية

تسييد الحوار الهادئ والاحتكام إلي نصوص الدستور والقانون سيكون مدخلاً لنبذ الخلافات وبداية علاقات متوازنة تحقق الاستقرار في البلاد وتطلعات الشعب الكويتي الوفي

استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ، ونسبة الإصابات لعدد المسحات 0,19 % و تسارع والتوسع في وتيرة التطعيم ضد " كورونا " انعكس علي تحسن المؤشرات والاقتراب من المناعة المجتمعية

مجلس الوزراء يؤكد وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

المجلس يبارك للإمارات افتتاح معرض إكسبو دبي 2020 العالمي الذي يعد أكبر حدث بشري وأكبر ملتقي لتبادل الافكار والثقافات تستضيفه منطقة الشرق الأوسط

تضامن كامل مع سلطنة عمان والإمارات جراء إعصار شاهين وإشادة بالإجراءات الإحترازية

تهنئة قطر حكومة وشعبا بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشوري وإشادة بالمشاركة الكبيرة للشعب في عملية الاقتراع

مريم بندق



أكدت مصادر وزارية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لا صحة إطلاقا لما يتردد عن ربط صرف مكافآت الصفوف الأمامية بالتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقالت المصادر: هذه المعلومات غير صحيحة وعبارة عن مجرد كلام غير صحيح إطلاقا.

وردا على توقيت إيداع المكافأة في حسابات أطباء وممرضي وفنيي وزارة الصحة، أجابت المصادر أن الوزارة تواصل بكل جهودها مراجعة مستحقات الموظفين بحسب أيام العمل الحقيقية لكل منهم حرصا على تحقيق العدالة.

وزادت قائلة: الموضوع مطول ومرتبط بإنجاز إجراءات مراجعة الوزارة لمستحقات كل منهم وبتوافر السيولة في وقتها.

على صعيد قضية رسوم تجديد إقامات المقيمين البالغين 60 عاما، أجابت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لم ينظر في الموضوع.

وذكرت مصادر أخرى أنه تم الاتفاق بين وزارتي المالية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية على المضي قدما في تنفيذ خطة البعثات الدراسية للموظفين والطلبة.

وأوضحت أنه لن يتم المساس بالمبلغ المعتمد البالغ 24 مليون دينار على أن يتم الالتزام بالضوابط المتفق عليها والتي أهمها توجيه المبلغ المعتمد بالميزانية للإيفاد في تخصصات يوجد بها نقص وندرة، على ان يتم تحديد المقاعد لكل جهة حكومية حسب احتياج الجهة من التخصصات وبحيث لا يترتب على الإيفاد وجود فائض من التخصصات.

وأكدت المصادر أن الإيفاد يتركز في الأطباء والتمريض.

وأعلن مركز التواصل الحكومي أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا قررت منح أنشطة متعلقة للأمن الغذائي تسهيلات لإصدار سمات دخول من زيارات تجارية وتصاريح عمل.

وقالت اللجنة إن هذه الأنشطة تضم المزارع و«المطاعم والتجهيزات الغذائية والمخابز» و«صيد وبيع الأسماك» و«مربي المواشي والدواجن ومنتجي الألبان» و«مصانع موردي ومراكز تسوق المواد الغذائية» و«شركات تعبئة المياه والمرطبات».

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط متلقي اللقاح للقادمين وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة.

"التواصل الحكومي": اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا تمنح الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي تسهيلات لإصدار سمات دخول الكويت

أعلن مركز "التواصل الحكومي" ان اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا تمنح الأنشطة المتعلقة بالأمن الغذائي تسهيلات لإصدار سمات دخول لدولة الكويت.

بيان مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد

، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بما يلي:



التوجيهات السامية



استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشأن البدء في الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وقد ناقش المجلس هذه التوجيهات السامية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون ، كما ناقش كافة الأبعاد الدستورية والسياسية المتصلة بهذا الموضوع وانعكاساتها على الظروف التي تشهدها الساحة المحلية ، وما تستوجبه معطيات الواقع الراهن من العمل الإيجابي الجاد لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها باعتبار أن نبذ الخلافات بين السلطتين وتسييد الحوار الهادئ والاحتكام إلى نصوص الدستور والقانون سيكون مدخلاً لبداية علاقات متوازنة من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الوفي .



إدانة تصعيد ميلشيا الحوثي

كما شرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر لمجلس الوزراء نتائج مشاركته في الدورة (149) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخراً ، والذي أدان التصعيد الذي تمارسه ميلشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة مستهدفه المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية ، كما ناقشت الدورة مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً .



وأحاط مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك مؤخراً وفحوى اللقاءات والمحادثات الجانبية التي تمت على هامش اجتماع الدورة مع نظرائه والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما أحاط المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة المتحدة الصديقة وفحوى المحادثات التي جرت مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفر لي .

تطوير العلاقات مع الجزائر



وأحاط كذلك المجلس علماً بنتائج الزيارة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتي سلم خلالها رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعلقت بسبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات .

وكذلك قدم شرحاً للمجلس حول نتائج المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الشقيقة د. نجلاء المنقوش خلال الزيارة التي قامت بها للبلاد ضمن إطار جولة لها في دول المنطقة ، وقد استهدفت المحادثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك في كافة المجالات والميادين بما يعود بالنفع لشعبي البلدين الشقيقين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقد أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر المجلس علماً بآخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا ، والذي مازال يشهد من واقع الإحصاءات ولله الحمد استمرار معدل الانخفاض الواضح في أعداد الإصابات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ، حيث بلغت نسبة الإصابات اليومية لعدد المسحات 0,19 % ، مؤكداً على أن تسارع وتيرة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس والتوسع فيها انعكس على تحسن المؤشرات والاقتراب من تحقيق المناعة المجتمعية .



احتواء انتشار كورونا مصلحة للجميع



وقد أعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لاستمرار تحقيق المؤشرات الإيجابية، مؤكداً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس في البلاد لما فيه مصلحة للجميع تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء .

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري حول نتائج مشاركته في معرض أكسبو دبي 2020 العالمي ، وبفعاليات افتتاح جناح دولة الكويت المشارك في المعرض يوم الجمعة الماضي تحت عنوان ( كويت جديدة ... فرص جديدة للاستدامة ) ، وقد أثنى على التصميم الخارجي والشكل المميز الجذاب الذي برز به جناح دولة الكويت والذي يقدم صورة كاملة عن تاريخ الكويت ونهضتها واقتصادها ودورها الإنساني وتطلعها إلى مستقبل مشرق ، وإبراز إنجازاتها في مواجهة جائحة كورونا ، وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً واجتذب اهتمام الزوار والإعلام العربي والعالمي بشكله المبتكر ومحتواه المعبر والفعاليات والأنشطة والعروض واللوحات الفنية والتراثية التي نالت استحسان الجمهور .

وقد بارك المجلس لدولة الإمارات العربية الشقيقة افتتاح هذا المعرض العالمي الذي يعد أكبر حدث بشري تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأكبر ملتقى لتبادل الثقافات والعلوم والأفكار والإنجازات الحديثة ، متمنياً لدولة الإمارات العربية الشقيقة مزيد من التقدم والازدهار .

توصيات " القانونية "

ومن جانب آخر ، ناقش المجلس توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية ، وقرر الموافقة على مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين دولة الكويت وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، على أن يتم التنسيق مع كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية بهذا الشأن .

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد عبّر المجلس عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في عدد من المدن بعدد من الطائرات المسيرة ، مؤكداً بأن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها .

كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



تعاطف وتضامن

ثم أعرب المجلس عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها الكامل مع كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين جراء الإعصار المداري شاهين الذي أدي إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ، وأشاد المجلس بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الشقيقتين لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات .

‏وعبر المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الاشقاء في سلطنة عمان قيادةً وحكومةً وشعباً وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل متضرعاً الى الباري عز وجل بأن يحفظ سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين من كل سوء .

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة والشعب الإماراتي الشقيق بضحايا سقوط طائرة إسعاف أثناء تأدية الواجب ، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحُسن العزاء .

ثم تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، وإلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً بنجاح أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى ، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للشعب القطري الشقيق في عملية الاقتراع والتي جسد فيها حرصه البالغ للقيام بواجبه الوطني، متمنياً أن يحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع إليه من تقدم وإزدهار في ظل قيادته الحكيمة .