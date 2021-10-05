الانتهاء من تثبيت (32) مراقباً وإنجاز شغل كل الشواغر بقطاعات وإدارات الوزارة

أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي (76) قرارا لشاغلي الوظائف الإشرافية (مستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم) وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، حيث انتهت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة الى الموافقة على شغل الوظائف الإشرافية لـ 10 مديري إدارة و15مراقبا و19 رئيس قسم، وذلك بعد تطبيق شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 2006/25 المعدل بالقرار 2015/30. وأضاف أنه تم الانتهاء من تثبيت (32) مراقبا في الوظائف الإشرافية المنتدبين إليها، وأن الوزارة ستقوم بالانتهاء من شغل كل الوظائف الإشرافية الشاغرة بقطاعات وإدارات الوزارة. وحث الشرقاوي شاغلي الوظائف على بذل المزيد من الجهد للقيام بأعباء هذه الوظائف مع تمنياته للجميع بالتوفيق.