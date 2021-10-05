المستخدمون في أمان.. والأعطال لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على قواعد بياناتهم

خطأ غير مقصود من احد الموظفين قد يؤثر على خدمات الاتصال بين الخادم ومستخدمي النطاق

كريم طارق

قال خبير أمن المعلومات والجرائم الالكترونية رائد الرومي في تصريح خاص لـ "الأنباء" إن العطل المفاجئ الذي أصاب منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك قد تعود لعدة أسباب، في مقدمتها وجود أعطال أو تحديثات في الخوادم المشغلة للمنصات، أو بسبب تغير عناوين الـ DNS الخاصة بخوادم المنصة، مما يمنع دخول المستخدمين للخوادم بشكل طبيعي او تطبيقاتها أو حتى عند محاولة زيارة مواقع الشركة عبر المتصفح، نافياً فرضية وجود اختراق سيبراني لمنصات الفيسبوك وتعطيلها.

موضحاً أن السبب قد يكون نتيجة خطأ غير مقصود من احد الموظفين قد يؤثر على خدمات الاتصال بين الخادم ومستخدمين النطاق.

وتوقع الرومي عودة خدمات الفيسبوك والانستغرام والواتس اب في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن العودة ستستغرق ساعتين أو ٣ ساعات على أقل تقدير، وأن مدة الأعطال لن تتعدى الـ٢٤ ساعة حتى تعود المنصات الى طبيعتها لدى جميع المستخدمين.

وتابع أن هذه الحادثة ترجعنا بالزمن إلى عام ٢٠١٩، والذي تعطلت خلاله منصة الفيسبوك أيضاً لأكثر من ٦ ساعات نتيجة مشاكل فنية في الخوادم، وسرعان ما تم تداركها وعودتها للعمل من جديد.

وفيما يتعلق بسرية بيانات المستخدمين وفرضية تعرضها للسرقة، اكد الرومي أن هذه الأعطال لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على قواعد البيانات الخاصة بمستخدمي المنصات، اذ تتمتع بقدر كبير من الحماية خاصة في ظل عدم وجود اي اختراق للمنصات حتى الآن.