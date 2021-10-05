دارين العلي

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان العتيبي، عن تدشين العدادات الذكية ضمن خطة الوزارة للتحول نحو الرقمية.

وقال العتيبي: "همنا تأمين إنتاج الطاقة وتوفير خدمتي الكهرباء والماء بتبني عدة مشاريع تهدف إلى تحسين منظومة الشبكة وفي مقدمتها تطبيق منظومة العدادات الذكية وذلك بتركيب نحو 800 ألف عدّاد في البلاد بدأت في القطاعات الاستثمارية والتجاية في محافظة حولي وتحديدا في منطقة السالمية".

من جانبها أعربت الرئيس التنفيذي لشركة زين إيمان الروضان، عن فخرها مشاركة القطاع الحكومي في تنفيذ أحد مشاريع التحول الرقمي في الكويت كون شركة زين هي الشركة المنفذة للمنظومة.

أما مدير ادارة العقوة والصيانة م. ملوح العجمي، تحدثت عن اهمية العدادات الذكية مقارنة مع العدادات الميكانيكية ومنها ان العدادات الذكية ستزيل مشاكل قراءة العدادات والاخطاء البشرية التي يمكن ان تحصل اثناء القراءات وتمكن الوزارة من الاستغناء عن عقود القراءة.